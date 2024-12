Real Madrid, Mbappé in crisi e la stampa spagnola lo attacca: "Un film dell'orrore"

Per quanto riguarda il rendimento stagionale, Mbappé ha segnato finora 10 gol in 20 partite complessive (con 2 assist), di cui 8 in 14 presenze in Liga (3 su rigore) e 1 in 5 partite di Champions League, oltre al gol in Supercoppa contro l'Atalanta. Questi numeri non sono allarmanti, ma tutti a Madrid si aspettavano un Mbappé più brillante e incisivo al fianco di Vinícius, che ha messo a segno 12 gol in 18 partite con 8 assist tra Liga, Champions League e Supercoppa Europea.