Liga: Mbappé sbaglia un rigore e il Real Madrid cade a Bilbao

Athletic Bilbao e Real Madrid scendono in campo al San Mamés per anticipare di qualche settimana la sfida valevole per la 19ª giornata di Liga, visto che entrambe le squadre a gennaio saranno impegnate nella Supercoppa di Spagna che si disputerà in Arabia Saudita (così come Barcellona e Maiorca). Prima dell’inizio del match, c’è spazio per una celebrazione che vede coinvolto Beppe Bergomi: l’ex Inter riceve infatti il “One Club Man Award”, premio istituito dal Bilbao per elogiare i giocatori che hanno dedicato un’intera vita a una sola squadra (nel 2016 fu consegnato a Paolo Maldini). Inizia quindi la partita e il Real si porta avanti al 13’ con Mbappé: la rete del francese viene però annullata per fuorigioco. L’Athletic risponde alla mezz’ora, quando Iñaki Williams si inventa un colpo di tacco geniale per liberare al tiro Berenguer: l’ex Torino spreca però malamente davanti a Courtois, calciando sopra la traversa. Lo spagnolo si rifà quindi al 53’, portando avanti nel punteggio il Bilbao su una dormita difensiva del Real. Al 68’ i Blancos hanno invece la grande chance per pareggiare su calcio di rigore: Agirrezabala commette fallo su Rüdiger, ma poi para il penalty a Mbappé. Continua, dunque, il momento negativo dell’ex Psg. A fare 1-1 per la squadra di Ancelotti ci pensa allora Bellingham al 79’, ma Guruzeta riporta subito avanti l’Athletic un minuto più tardi. È il gol che decide la partita, visto che il Real non riesce più a reagire nel finale. La squadra di Madrid vede così interrompersi a ventuno la striscia di partite senza sconfitte in trasferta e resta a 33 punti, scivolando a -4 dal Barcellona (vincente ieri a Maiorca). Trova invece la sua terza vittoria di fila il Bilbao, ora a 29 punti in classifica: si tratta di un successo storico per l’Athletic, visto che non vinceva contro il Real dal marzo 2015.