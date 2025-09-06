Psg, che spavento per Luis Enrique! Incidente in bici, ora in ospedale: sarà operato

A dare la notizia è stato lo stesso club parigino che in un comunicato pubblicato sui propri profili social ha augurato una buona guarigione al tecnico spagnolo e ha assicurato che nelle prossime ore fornirà aggiornamenti sulle condizioni di salute dell'allenatore, la cui presenza per la sfida di sabato 14 settembre contro il Lens in Ligue 1 è dunque in dubbio. Tre giorni più tardi il Psg inizierà poi il cammino in Champions contro l'Atalanta di Ivan Juric sempre al Parco dei Principi.