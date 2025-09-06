Psg, che spavento per Luis Enrique! Incidente in bici, ora in ospedale: sarà operato

Il tecnico ha riportato una frattura alla clavicola: il club fornirà presto nuovi aggiornamenti
© Getty Images
Luis Enrique, allenatore del Paris Saint Germain, si trova ricoverato in ospedale a seguito di un grave incidente in bicicletta che lo costringerà nelle prossime ore a sottoporsi a un intervento chirurgico per ridurre la frattura alla clavicola infortunatasi dopo la rovinosa caduta.
A dare la notizia è stato lo stesso club parigino che in un comunicato pubblicato sui propri profili social ha augurato una buona guarigione al tecnico spagnolo e ha assicurato che nelle prossime ore fornirà aggiornamenti sulle condizioni di salute dell'allenatore, la cui presenza per la sfida di sabato 14 settembre contro il Lens in Ligue 1 è dunque in dubbio. Tre giorni più tardi il Psg inizierà poi il cammino in Champions contro l'Atalanta di Ivan Juric sempre al Parco dei Principi.
Grande appassionato di ciclismo (ma anche di running), Luis Enrique da anni macina tanti km in bicicletta nel tempo libero e in passato ha anche partecipato a diverse Gran Fondo oltre che ad alcune gare internazionali di Mountain Bike.
IL COMUNICATO DEL PSG
"In seguito a una caduta in bicicletta avvenuta venerdì, l'allenatore del Paris Saint-Germain Luis Enrique è stato trasportato al pronto soccorso e verrà sottoposto a un intervento chirurgico per la frattura della clavicola. Il Paris Saint-Germain desidera esprimere il suo pieno sostegno a Luis Enrique e augurargli una pronta guarigione. Il club fornirà ulteriori informazioni a breve".
