Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Cagliari, piccolo intervento al ginocchio per Folorunsho

30 Dic 2025 - 10:00

Il centrocampista del Cagliari Michael Folorunsho è stato sottoposto a un intervento chirurgico per la sutura del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. L'operazione è stata eseguita da Pier Paolo Mariani nella clinica Villa Stuart di Roma. I tempi di recupero non vengono stravolti: poco più di una settimana rispetto a quanto era stato previsto inizialmente, circa un mese. Il giocatore rossoblù si era infortunato lo scorso 21 dicembre nella gara casalinga contro il Pisa in occasione del gol del pareggio: Folorunsho, dopo il colpo di testa vincente, sullo slancio era finito contro il palo sbattendo la gamba. L'ex Verona, Napoli e Fiorentina potrebbe rientrare in campo proprio per la gara del 24 gennaio al Franchi contro i viola. Il calciatore proseguirà come da programma il suo iter riabilitativo. 

Ultimi video

01:46
Rullo Lautaro Hojlund OK OK

Lautaro-Hojlund, gol da scudetto: i più forti in Serie A

01:29
MCH VITTORIA PORTO 2-0 SU AVS con doppietta di Samu Aghehowa MCH

Il Porto di Farioli vola con la doppietta del 21enne Samu Aghehowa

01:16
De Rossi: "Perdere così fa male"

De Rossi: "Perdere così fa male"

01:18
Gasperini: "Tre punti importanti, Atalanta? Sarà emozionante"

Gasperini: "Tre punti importanti, Atalanta? Sarà emozionante"

03:03
Roma-Genoa 3-1: gli highlights

Roma-Genoa 3-1: gli highlights

01:38
SRV MN OK MOVIOLA ROMA-GENOA 29/12 SRV

La Supermoviola di Roma-Genoa: Di Bello ok, ma manca un rigore ai rossoblù

02:43
SRV RULLO INTER-NAPOLI, LA "GUERRA" CONTINUA 29/12 (MUSICATO)

Inter-Napoli è già iniziata: una guerra di nervi e parole

02:24
CLIP MN OK ORAZIO ACCOMANDO SU ALTRO MERCATO 29/12 SRV

Calciomercato, le ultimissime su Raspadori, Palestra e Mastantuono

01:33
SRV RULLO, DA YILDIZ A KILICSOY: RIVOLUZIONE TURCA 29/12 (MUSICATO) SRV

Da Yildiz a Kilicsoy: la "rivoluzione turca" sogna il mondiale

01:38
CLIP MN OK ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO JUVENTUS E MILAN 29/12 SRV

Calciomercato: Perin torna al Genoa, per Maignan ottimismo sul rinnovo

01:18
MCH BARCELLONA, ALLENAMENTO APERTO MCH

Barcellona: allenamento aperto. Caccia ad autografi e selfie

00:57
MCH AL SHAAD MANCINI MCH

L'Al Sadd di Mancini batte l'Al-Shamal con una tripletta di Rafa Mujica

01:57
SRV RULLO MILAN, NKUNKU E LE ESULTANZE... OK

Nkunku gonfia due volte il palloncino: quando l'esultanza diventa show

01:32
SRV RULLO JUVENTUS, LA "SVEGLIA" DI SPALLETTI 29/12 SRV

Juventus, la "sveglia" di Spalletti: parole forti e decisive

01:53
SRV RULLO MILAN, PULISIC "L'ATTACCANTE PERFETTO" 29/12 SRV

Milan, Pulisic è l'attaccante perfetto: non sbaglia mai

01:46
Rullo Lautaro Hojlund OK OK

Lautaro-Hojlund, gol da scudetto: i più forti in Serie A

I più visti di Calcio

13 DICH CHIVU 27/12 DICH

Chivu: "Lavorato bene in questo 2025, restiamo ambiziosi"

MCH DOPPIETTA CR7 MCH

Ronaldo intramontabile: altra doppietta con l'Al-Nassr

DICH ALLEGRI 27/12 DICH

Allegri: "Nkunku? Sono fiducioso lo aspettiamo"

DICH SPALLETTI POST PISA 27/12 DICH

Spalletti: "La classifica? La Juve deve fare la Juve, abbiamo delle aspirazioni che non sono quelle che abbiamo fatto finora"

DICH ALLEGRI POST VERONA 28/12 DICH

Allegri: "Contento per Nkunku, dobbiamo essere ambiziosi ma con realismo"

DICH VANOLI E FAGIOLI EDL

Vanoli e Fagioli: "Dobbiamo fare di più per la nostra gente e ringraziarla"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:00
Cagliari, piccolo intervento al ginocchio per Folorunsho
09:37
Kings World Cup Nations 2026: l’Italia si presenta e punta al Mondiale in Brasile
08:00
Morto a 91 anni Enrique Collar, leggenda dell'Atletico Madrid
23:48
Chelsea, Maresca: "Devo capire perché sprechiamo i vantaggi"
23:28
Roma, Ferguson: "Mi alleno per dimostrare quanto valgo"