Kings World Cup Nations 2026: l’Italia si presenta e punta al Mondiale in Brasile

L’Italia è pronta a scendere in campo alla Kings World Cup Nations 2026, il Mondiale per Nazionali della Kings League in programma dal 3 al 17 gennaio in Brasile. Il torneo si articolerà in una fase a gironi seguita dall’eliminazione diretta e vedrà il Brasile campione in carica difendere il titolo in casa, con la finale in programma all’Allianz Parque di San Paolo. L’Italia debutterà contro la Francia, per poi affrontare Algeria e Polonia nel girone, con l’obiettivo dichiarato di competere al massimo livello e puntare al titolo.
Guidata da un gruppo giovane e ambizioso, la Nazionale italiana sottolinea l’importanza dell’aspetto mentale, della coesione del gruppo e del senso di responsabilità che deriva dal vestire questa maglia, in un contesto di assoluto prestigio internazionale, con Ronaldo Nazário presidente della competizione e Kaká presidente della Kings League Brazil.