Calcio

Lucarelli: "Poco rispetto da parte del Parma, Manenti un pagliaccio"

30 Dic 2025 - 11:16

In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'ex capitano del Parma Alessandro Lucarelli ha ripercorso gli avvenimenti che hanno portato al fallimento del club gialloblu: "Sono stato mandato via senza avere una spiegazione chiara. L’ho trovata una mancanza di rispetto grave. A un certo punto non avevamo nemmeno più i soldi per l’acqua o per andare in trasferta. Noi ci allenavamo e intanto una gru portava via strutture e materiali della società. Sembrava un film di Fantozzi. Invece era vero: un incubo a occhi aperti". Poi arrivò Manenti: "Un pagliaccio. Fece quella conferenza stampa dal nulla, senza essersi presentato a nessuno. Poi venne in spogliatoio con un foglio bianco con scritto 100 milioni. Dopo due settimane, ci disse che avevano sbagliato Iban a cui mandare i soldi". 

14:10
Milan, senti Cafù: "Lo scudetto? Quando sei lì devi sempre puntare a vincere"
14:02
Kings World Cup Nations 2026: l’Italia si presenta e punta al Mondiale in Brasile
13:05
Figc, Gravina "Il calcio è motore del cambiamento, merita più attenzione"
12:10
Pescara in ritiro fino al 2031 a Campo di Giove
11:16
Lucarelli: "Poco rispetto da parte del Parma, Manenti un pagliaccio"