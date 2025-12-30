Lucarelli: "Poco rispetto da parte del Parma, Manenti un pagliaccio"

In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'ex capitano del Parma Alessandro Lucarelli ha ripercorso gli avvenimenti che hanno portato al fallimento del club gialloblu: "Sono stato mandato via senza avere una spiegazione chiara. L’ho trovata una mancanza di rispetto grave. A un certo punto non avevamo nemmeno più i soldi per l’acqua o per andare in trasferta. Noi ci allenavamo e intanto una gru portava via strutture e materiali della società. Sembrava un film di Fantozzi. Invece era vero: un incubo a occhi aperti". Poi arrivò Manenti: "Un pagliaccio. Fece quella conferenza stampa dal nulla, senza essersi presentato a nessuno. Poi venne in spogliatoio con un foglio bianco con scritto 100 milioni. Dopo due settimane, ci disse che avevano sbagliato Iban a cui mandare i soldi".