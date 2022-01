Premier, polemica su tre calciatori del Leicester: squadra bloccata dal Covid, loro ai mondiali di freccette

PREMIER LEAGUE

Le foto sui social di Maddison, Barnes e Choudhury hanno scatenato la polemica in Inghilterra

È polemica in Inghilterra attorno a tre calciatori del Leicester. Dopo la decisione di posticipare la sfida tra le Foxes e il Norwich a causa dei contagi da Covid-19, James Maddison, Harvey Barnes e Hamza Choudhury hanno trascorso il primo dell'anno in un affollatissimo Alexandra Palace, a Londra, per assistere al World Darts Championship, il mondiale di freccette. Le foto postate dai giocatori di Rodgers sui social hanno fatto infuriare molti tifosi, considerato il momento delicato che sta vivendo la Premier League con la diffusione della variante Omicron.

Va detto che il rinvio della gara di Premier, che era in programma l'1 gennaio, è avvenuto su richiesta del Norwich, che si era ritrovato nell'impossibilità di convocare il numero minimo di calciatori (13 di movimento più un portiere), a causa delle numerose positività e degli infortuni.

Maddison, Barnes e Choudhury non erano naturalmente soggetti a quarantena e non stavano infrangendo nessuna regola, inoltre gli organizzatori del torneo richiedono prova di avvenuta vaccinazione o tampone negativo per accedere all'evento. In molti sui social, tuttavia, si sono interrogati sull'opportunità di prender parte a un evento al chiuso così gremito in un momento tanto difficile per il campionato inglese, che a causa del recente boom di contagi ha dovuto rinviare già ben 19 partite nelle ultime settimane.