Premier League: solo pari per lo United, Everton ok

FULHAM-MANCHESTER UNITED 1-1

Non riesce a sbloccarsi il Manchester United, che dopo il ko con l'Arsenal al debutto fa 1-1 sul campo del Fulham e resta ancora senza vittorie. Eppure le occasioni non mancano, perché l'inizio è ottimo: Cunha centra un palo in avvio, mentre poco dopo è decisivo Leno sul nuovo acquisto. Poi, al 38', la grande occasione: calcio di rigore per i Red Devils, ma Bruno Fernandes lo sbaglia e si resta sullo 0-0. In avvio di ripresa, ecco Sesko, arrivato a suon di milioni dal Lipsia in campo al posto di Casemiro. Al 58', la formazione di Amorim passa in vantaggio con l'autogol di Rodrigo Muniz, ma Marco Silva pesca il jolly dalla panchina: al 71' entra Smith Rowe, che dopo appena due minuti trova il pareggio. L'eroe per la sponda rossa di Manchester potrebbe essere Maguire, che entra nel finale e ha sulla testa da calcio d'angolo il pallone del 2-1, ma la sfera finisce a lato per pochissimo. Finisce allora in parità e lo United sale solo a quota 1, scivolando già a -5 da Arsenal e Tottenham. Secondo pareggio di fila, invece, per il Fulham.



EVERTON-BRIGHTON 2-0

Primo successo in campionato per l'Everton, che batte 2-0 il Brighton nella prima partita nel nuovo impianto. All'Hill Dickinson. Il primo pericolo arriva al 18' con Mitoma che centra la traversa per i Seagulls, poco dopo pericolosi pure con il tap-in alle stelle di Welbeck. Al 23', però, ecco il vantaggio: Grealish entra dalla sinistra e la mette forte al centro, con l'inserimento vincente di Ndiaye. Gli ospiti continuano a colpire legni: van Hecke centra il palo prima dell'intervallo, con Pickford decisivo nel recupero. A inizio ripresa, ecco il 2-0: Grealish, al secondo assist di giornata, serve Garner che con un fulmine dal limite insacca sul primo palo. Al 77', Dewsbury-Hall intercetta un tiro in area con il braccio e provoca il rigore fallito, però, da Welbeck ipnotizzato da Pickford. Finisce 2-0 e l'Everton prende i primi punti del suo campionato.



CRYSTAL PALACE-NOTTINGHAM 1-1

Due delle migliori squadre dello scorso anno fanno 1-1: finisce in parità al Selhurst Park tra Crystal Palace e Nottingham. Eagles pericolose in avvio con Devenny, ma gli ospiti rispondono con Wood anticipato. Per i padroni di casa ci provano ancora Mateta e Guehi, ma Sels è attento. Inevitabile, però, l'1-0, che arriva al 37' con la girata in area di destro di Sarr. Ancora Guehi prende il palo nel recupero del primo tempo, mentre nella ripresa, al 57', Hudson-Odoi sfonda sulla destra e batte sul primo palo Henderson. L'ultima opportunità nel recupero ce l'ha Igor Jesus, che però prende un altro legno. Un 1-1 che manda il Nottingham a 4 punti, secondo pareggio invece per il Crystal Palace.