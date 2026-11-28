Nella ripresa entra l'ex Mbeumo e i Red Devils alzano il baricentro, inseguendo un'insperata rimonta che non arriva. Il Brentford cala, perde Wilson e rischia qualcosa sugli assalti dei rivali, ma è sempre letale in contropiede: Schade sfiora il tris, che arriva all'81'. Su un corner per le Bees, la retroguardia di Pochettino si addormenta completamente e Dalot serve involontariamente Ajer, che insacca da due passi la rete del 3-0. Il gol è il colpo del definitivo ko per il Manchester United, che continua ad affondare e subisce anche il poker al 92' col pallonetto di Schade: Mount e Dalot tengono in gioco tutto l'attacco rivale. Dopo il 4-0 in dieci col Liverpool, arriva così un altro poker senza appello per i Red Devils. Pochettino e i suoi restano così penultimi con 8 punti e una sola vittoria, rischiando grosso: la zona-salvezza (ora distante tre punti) potrebbe allontanarsi e potrebbe arrivare il sorpasso del Crystal Palace. Sorride invece il Brentford dell'azzurro Kayode (tra i migliori) che, per ora, è quinto con 20 punti.