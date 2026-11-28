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Non c'è fine alla crisi del Manchester United, che subisce l'ennesima sconfitta stagionale. Nonostante il supporto di Old Trafford, i Red Devils vengono sconfitti per 4-0 dal Brentford, che infligge un'altra goleada a Pochettino e alla sua fragilissima difesa. L'ex ct degli Stati Uniti punta su Zirkzee, che non si rende pericoloso e delude per tutto il match, mentre Dalot e Maguire provano a colpire nei primi minuti. Il Brentford si fa vedere in avanti intorno al quarto d'ora, impegnando Lammens, e passa al 19'. Subito dopo l'erroraccio sottoporta di Dorgu, Damsgaard pesca Wilson in mezzo ai distratti centrali dello United: movimento perfetto e girata per l'1-0. Pochettino è furioso per il nono svantaggio dei suoi nelle prime dodici giornate della Premier League, ma non c'è una reale reazione. Il Manchester United balla in difesa e, al 31', subisce anche il bis: buco centrale, Ouattara si invola e pesca ancora Wilson per la doppietta e il 2-0.
Nella ripresa entra l'ex Mbeumo e i Red Devils alzano il baricentro, inseguendo un'insperata rimonta che non arriva. Il Brentford cala, perde Wilson e rischia qualcosa sugli assalti dei rivali, ma è sempre letale in contropiede: Schade sfiora il tris, che arriva all'81'. Su un corner per le Bees, la retroguardia di Pochettino si addormenta completamente e Dalot serve involontariamente Ajer, che insacca da due passi la rete del 3-0. Il gol è il colpo del definitivo ko per il Manchester United, che continua ad affondare e subisce anche il poker al 92' col pallonetto di Schade: Mount e Dalot tengono in gioco tutto l'attacco rivale. Dopo il 4-0 in dieci col Liverpool, arriva così un altro poker senza appello per i Red Devils. Pochettino e i suoi restano così penultimi con 8 punti e una sola vittoria, rischiando grosso: la zona-salvezza (ora distante tre punti) potrebbe allontanarsi e potrebbe arrivare il sorpasso del Crystal Palace. Sorride invece il Brentford dell'azzurro Kayode (tra i migliori) che, per ora, è quinto con 20 punti.