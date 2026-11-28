"Primo tempo non abbiamo finalizzato bene e sporchi nel palleggio, davamo al Parma di essere più compatto. Le scorie della sfida di Milano te le porti dietro e potevamo risentirne. Per questo la vittoria è significativa. Bobcek? Averlo presentato al momento giusto, senza bruciarlo, è motivo di soddisfazione". Così Massimiliano Alvini, tecnico del Frosinone, a Sky Sport dopo la vittoria interna sul Parma. "Gli obiettivi? La prima cosa è dare un significato al campionato per l'obiettivo da raggiungere, poi si vede. L'importante è fare calcio e far crescere i giocatori", ha aggiunto.