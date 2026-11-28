© instagram | Schianto Chapecoense
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A dieci anni dal disastro aereo di Medellín, il calcio ricorda la Chapecoense. La ricostruzione della tragedia e il cammino sportivo del club dal 2016 a oggi
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Dieci anni dopo, il mondo del calcio onora la memoria della Chapecoense. Il 28 novembre 2016 il volo LaMia 2933 precipitò sulle montagne nei pressi di Medellín, in Colombia, spezzando il sogno sportivo di una piccola squadra brasiliana arrivata a giocarsi la prima storica finale di Copa Sudamericana contro l'Atlético Nacional. Quella notte persero la vita 71 delle 77 persone a bordo del velivolo. Tra le vittime figuravano quasi tutti i calciatori della prima squadra, l'allenatore Caio Júnior, lo staff tecnico, i dirigenti del club e venti giornalisti al seguito della spedizione.
L'inchiesta ufficiale stabilì che l'aereo rimase senza carburante a pochi chilometri dall'aeroporto internazionale José María Córdova di Rionegro, schiantandosi contro il Cerro Gordo. L'impatto distrusse un gruppo che in pochi anni aveva compiuto una scalata sportiva straordinaria, passando dalla quarta divisione brasiliana fino ai vertici del calcio sudamericano. All'incidente sopravvissero soltanto sei persone: i calciatori Alan Ruschel, Jakson Follmann e Neto, il giornalista Rafael Henzel e due membri dell'equipaggio, Ximena Suárez ed Erwin Tumiri. La notizia fece immediatamente il giro del pianeta, trasformando una vigilia di festa in una delle pagine più drammatiche della storia dello sport.
Nei giorni successivi alla tragedia si attivò una catena di solidarietà internazionale senza precedenti. Su richiesta formale degli avversari dell'Atlético Nacional, la CONMEBOL assegnò d'ufficio la Copa Sudamericana 2016 alla Chapecoense, riconoscendo il valore simbolico di una finale mai disputata. A distanza di un decennio, l'Arena Condá di Chapecó resta il centro della memoria collettiva del club. Ricostruita dalle fondamenta grazie ai prestiti gratuiti e al sostegno economico delle altre società brasiliane, la Chapecoense continua a scendere in campo per mantenere vivo il ricordo di quella squadra indimenticabile.
Sul piano dei risultati sportivi, il decennio successivo alla tragedia è stato segnato da forti alti e bassi. Nel 2017 la squadra ricostruita riuscì nell'impresa di conquistare il titolo statale Catarinense e un sorprendente ottavo posto nel Brasileirão, qualificandosi per la Copa Libertadores. Dopo la prima retrocessione in Serie B nel 2019 e l'immediata risalita con la vittoria del campionato cadetto nel 2020, il club ha vissuto una nuova brusca frenata nel 2021, chiudendo all'ultimo posto la massima serie con una sola vittoria. Negli anni successivi la Chapecoense si è stabilizzata nella Serie B brasiliana, affrontando diverse stagioni di transizione e lottando per mantenere la categoria nel nome della propria storia.