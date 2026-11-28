Sul piano dei risultati sportivi, il decennio successivo alla tragedia è stato segnato da forti alti e bassi. Nel 2017 la squadra ricostruita riuscì nell'impresa di conquistare il titolo statale Catarinense e un sorprendente ottavo posto nel Brasileirão, qualificandosi per la Copa Libertadores. Dopo la prima retrocessione in Serie B nel 2019 e l'immediata risalita con la vittoria del campionato cadetto nel 2020, il club ha vissuto una nuova brusca frenata nel 2021, chiudendo all'ultimo posto la massima serie con una sola vittoria. Negli anni successivi la Chapecoense si è stabilizzata nella Serie B brasiliana, affrontando diverse stagioni di transizione e lottando per mantenere la categoria nel nome della propria storia.