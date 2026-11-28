Gabriel Sarolli è un giovane allenatore nelle categorie di base del Coritiba. Molto preparato, molto calato nella parte. C'è da capirlo, perché suo padre era Caio Junior, l'allenatore di quella Chapecoense entrata nel mito. Ai tempi della tragedia andava all'Università e sognava di diventare l'assistente di papà, un po' come è successo a Carlo e Davide Ancelotti. Il destino si è messo crudelmente di mezzo. "Non volevo più saperne di lavorare nel calcio", racconta oggi con un velo di tristezza negli occhi. "Per due anni e mezzo non volevo sentirne parlare. Poi un giorno mi hanno invitato a un evento della Federazione. Ho avuto l'occasione di vedere un allenamento del Corinthians guidato da Fabio Carille, che era molto amico di mio padre. Mi è bastato respirare l'odore dell'erba, ascoltare il rumore del pallone colpito dai giocatori. Si è riaccesa la luce. Vorrei continuare il lavoro di mio papà, arrivare dove lui voleva arrivare. Glielo devo".