© instagram | Schianto Chapecoense
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Lorenzo, flglio del portiere deceduto nella tragedia: "Voglio fare un gol importante e festeggiarlo con le dita a forma di D, l'iniziale di mio padre"di Enzo Palladini
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"Ogni notte sogno di essere un giocatore professionista, di segnare un gol importante e di esultare facendo con le dita il segno della D, per ricordare mio padre". Lorenzo Padilha ha dodici anni e gioca nelle giovanili del Londrina, nel sud del Brasile. Il papà praticamente non l'ha conosciuto. Si chiamava Danilo ed era il portiere della Chapecoense, un vero eroe in quella stagione d'oro, portò la squadra alla prima finale internazionale della storia con le sue parate. Nello schianto dell'aereo in terra colombiana non morì immediatamente. Il suo nome era comparso in un primo momento nella lista dei sopravvissuti, poi dovette arrendersi alle ferite e ai traumi di quel disastro. Danilo molto probabilmente è stato il miglior portiere della storia del club, il piccolo Lorenzo invece vuole fare l'attaccante e la mamma lo asseconda, portandolo ogni giorno agli allenamenti dove il ragazzino incontra ogni giorno Carlao, l'allenatore dei portieri che lavorò a lungo con Danilo. "Raccontami ancora qualcosa di mio papà", è l'esordio di ogni giorno di allenamenti. Carlao sorride come un vecchio zio che stravede per il nipote. E ogni giorno racconta, perché su Danilo c'è molto da raccontare. Tutto positivo.
Gabriel Sarolli è un giovane allenatore nelle categorie di base del Coritiba. Molto preparato, molto calato nella parte. C'è da capirlo, perché suo padre era Caio Junior, l'allenatore di quella Chapecoense entrata nel mito. Ai tempi della tragedia andava all'Università e sognava di diventare l'assistente di papà, un po' come è successo a Carlo e Davide Ancelotti. Il destino si è messo crudelmente di mezzo. "Non volevo più saperne di lavorare nel calcio", racconta oggi con un velo di tristezza negli occhi. "Per due anni e mezzo non volevo sentirne parlare. Poi un giorno mi hanno invitato a un evento della Federazione. Ho avuto l'occasione di vedere un allenamento del Corinthians guidato da Fabio Carille, che era molto amico di mio padre. Mi è bastato respirare l'odore dell'erba, ascoltare il rumore del pallone colpito dai giocatori. Si è riaccesa la luce. Vorrei continuare il lavoro di mio papà, arrivare dove lui voleva arrivare. Glielo devo".
Alan Ruschel è uno dei sopravvissuti di quella tragedia. Faceva il terzino destro, fu un miracolato. Martedì 24 novembre è entrato in campo prima della partita di campionato vinta 3-0 contro il Palmeiras, vestito da calciatore (in realtà dopo la guarigione è riuscito a giocare ancora qualche partita) e con la fascia da capitano al braccio. Una giornata emozionante, al di là della partita in sé stessa che per i padroni di casa non contava nulla. C'era il ricordo, c'era il sentimento. C'era anche il terrore negli occhi degli altri due calciatori sopravvissuti, il difensore Helio Neto e il portiere Jackson Follmann. A quest'ultimo sono state amputate le gambe, non ha mai più potuto parare. Però è vivo, può raccontarla, alla pari dei due membri dell'equipaggio che sono rimasti in vita. Chi invece non può più raccontarla è Rafael Henzel, un noto giornalista locale, apprezzatissimo radiocronista e opinionista. Resistette a quello schianto terrificante ma non a una partita di calcetto con gli amici, che lo uccise per infarto nel 2019.
"Pra sempre lembrados", ricordati per sempre. Questa era la scritta sullo striscione con cui i giocatori attuali della Chape hanno fatto il giro del campo prima di giocare contro il Palmeiras. Sull'albo d'oro della Coppa Sudamericana in quel doloroso 2016 il nome della Chapecoense è scritto e non verrà mai cancellato, anche se quella finale contro l'Atletico Nacional Medellin non è mai stata giocata. Magari non tutti ricorderanno i nomi a memoria come la filastrocca "Bacigalupo Ballarin Maroso..." con la formazione del Grande Torino. Però quel gruppo, quella squadra così unita che si era conquistata il diritto di giocare una finale internazionale, non verrà mai dimenticata. Qualunque sia la serie in cui milita il club.