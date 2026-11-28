Francesco Camarda è pienamente recupero per Cagliari-Milan, match in programma lunedì sera alle ore 20,45. Amorim, che deve fare i conti diverse assenze, può contare sul recupero del 18enne mentre solo domenica si avranno novità su Luka Modric e Strahinja Pavlovic. Per i due, fa sapere Sky Sport, si procede con estrema cautela: più facile che il croato torni a disposizione tra Parma e Sunderland. L'obiettivo per quanto riguarda l'ex Salisburgo è di averlo almeno per la panchina. Per Gonçalo Ramos e Bartesaghi invece, c'è una certa fiducia: salvo colpi di scena, entrambi saranno tra i convocati e quindi utilizzabili.