"Dopo un discreto primo tempo in cui siamo rimasti in gara e abbiamo lavorato bene sulle transizioni nella ripresa abbiamo fatto troppo poco per il nostro obiettivo. Soprattutto dopo il primo gol c'è stata la sensazione come contro la Roma di aver abbandonato la partita". Così Alberto Gilardino, tecnico el Pama, dopo la pesante sconfitta esterna contro il Frosinone, "Mi prendo le responsabilità come è giusto che sia ma allo stesso tempo dobbiamo voltar pagina, ci deve essere anche dal punto di vista psicologico una crescita quando possiamo fare un passettino in avanti e non due indietro", ha aggiunto.