MotoGP, Bagnaia-Aprilia: Romagnoli verso il ruolo di capotecnico

Determinante è stato il sodalizio con Jorge Martín, seguito dal 2021 e portato al titolo mondiale 2024, prima del passaggio condiviso in Aprilia. Anche in assenza prolungata del pilota spagnolo nella stagione 2025, Romagnoli ha contribuito in modo significativo allo sviluppo della RS-GP, lavorando con il collaudatore Lorenzo Savadori per migliorare stabilità, erogazione e percorrenza della moto. Il tecnico marchigiano ha inciso soprattutto sull'evoluzione della moto nella seconda parte del 2025, rendendo l'Aprilia un riferimento per inserimento in curva e stabilità. Un lavoro basato su raccolta e interpretazione dei dati, ma anche su una visione complessiva del box, qualità che potrebbero rivelarsi decisive per un Bagnaia alla ricerca del miglior feeling sull'anteriore e della velocità di percorrenza che ne aveva caratterizzato le stagioni vincenti. Non meno rilevante la componente umana. Romagnoli è considerato una figura capace di creare empatia e stabilità psicologica con i piloti, come dimostrato proprio nel rapporto con Martín. Un aspetto che Aprilia e Bagnaia valutano centrale per rilanciare il rendimento del pilota italiano, in un contesto tecnico e personale rinnovato.