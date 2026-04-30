Nel regolamento c'è una norma che potrebbe "salvare" Rocchi

Potrebbe esserci una norma in grado di salvare Gianluca Rocchi dalle accuse di aver interferito con le decisioni della sala Var. Secondo quanto ricostruito dal Corsport, comparirebbe in un "inserto" tradotto dall'inglese dal settore tecnico dell'Aia. Il "Manuale Var/Arbitro" fa parte dei documenti a disposizione degli arbitri che frequentano le stanze di Lissone e dintorni e prevede una specifica sezione (la 3) con un paragrafo (3, altri ufficiali Var) in cui viene definita la funzione dell'osservatore Var o più genericamente del supervisore. Ruolo ricoperto sia da Gervasoni, sia da Rocchi nella stagione finita sotto inchiesta.