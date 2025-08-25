Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Calcio estero
1 di 19
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

INGHILTERRA

Il 16enne Ngumoha trascina il Liverpool: gol pesante nel maxi-recupero di Newcastle

25 Ago 2025 - 23:29
19 foto

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri