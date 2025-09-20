Vela, ministro Zangrillo: "America's Cup a Napoli è speranza per Bagnoli"

"Per la prima volta nella storia, il trofeo velico più antico e più prestigioso al mondo, l'America's Cup, sarà a Napoli. Un'opportunità straordinaria per il nostro Paese e per le imprese italiane che guidano il mondo della nautica. Questa competizione assume un significato ancora più profondo, perché le vele che solcheranno il golfo di Napoli potranno ridare una speranza alla rinascita di Bagnoli". Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, durante l'evento organizzato in occasione della firma del protocollo d'intesa tra Confindustria Nautica e America's Cup Event che formalizza l'impegno dell'Associazione a fornire supporto tecnico alla 38esima Louis Vuitton America's Cup, a Napoli nel giugno 2027. "In questa direzione - ha concluso Zangrillo - si inserisce il protocollo d'intesa che oggi viene siglato tra Confindustria Nautica e America's Cup Event. Non un atto formale, ma un momento importante che segna una collaborazione virtuosa, e ci insegna che il futuro lo possiamo disegnare solo quando istituzioni, cittadini e comunità sanno remare nella stessa direzione".