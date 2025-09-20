Milan, Pulisic MVP a Udine: "Abbiamo una grande squadra, dietro siamo molto solidi"

"Abbiamo una grande squadra, ora è importante trovare la continuità partita dopo partita". Parole di Christian Pulisic, MVP del Milan a Udine con doppietta e assist. "Venire qua non è facile, siamo molto solidi dietro e facciamo bene difensivamente con cinque - ha detto a Sky - Come sto? Sto bene, ho preso botte ovunque. Sono molto felice per questa vittoria. Modric e Rabiot? Abbiamo una squadra con molti giocatori forti. Modric e la sua esperienza ci aiutano tanto. Dobbiamo continuare così”.