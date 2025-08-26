Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Calcio estero
1 di 10
© Getty Images | James Vaughan: 16 anni e 270 giorni - Everton
© Getty Images | James Vaughan: 16 anni e 270 giorni - Everton
© Getty Images | James Vaughan: 16 anni e 270 giorni - Everton

© Getty Images | James Vaughan: 16 anni e 270 giorni - Everton

© Getty Images | James Vaughan: 16 anni e 270 giorni - Everton

BABY D'ORO

Premier League, la top 10 dei marcatori più giovani: Ngumoha meglio di Fabregas, Owen e... Macheda!

Il 16enne del Liverpool è diventato il quarto più giovane calciatore della storia della Premier League a segnare un gol: lo precedono solo Vaughan, Milner e Rooney

26 Ago 2025 - 10:11
10 foto
premier league
liverpool
marcatori
owen
rooney

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri