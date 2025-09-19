Chelsea, Maresca: "Sterling stanco? Mio papà è un pescatore, quella sì che è una vita dura..."

"Mio padre ha 75 anni e fa il pescatore da 50, lavorando dalle due del mattino alle dieci. Quella sì che è una vita dura. Non lo è per i calciatori", ha detto Maresca ribadendo poi che l'attaccante trentenne e il difensore Axel Disasi non rientrano più nei piani tecnici della società. "È una situazione comune in molti club quando non si trova un accordo tra società e giocatore", ha aggiunto. "Da quando è iniziata la stagione, non li ho visti perché si allenano in un'altra ora e in un altro campo", aveva spiegato Maresca tempo fa lasciando intendere senza mezzi termini che non ci sarebbero più state possibilità per un reintegro dei due giocatori in prima squadra.