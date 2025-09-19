Logo SportMediaset
LA STOCCATA

Chelsea, Maresca: "Sterling stanco? Mio papà è un pescatore, quella sì che è una vita dura..."

Il tecnico italiano ha replicato in conferenza stampa a una storia su Instagram dell'attaccante fuori rosa

19 Set 2025 - 19:13

Duro botta e risposta tra l'allenatore del Chelsea, Enzo Maresca, e Raheem Sterling, finito ormai ai margini della squadra. Il giocatore, attualmente il più pagato dal club londinese con uno stipendio settimanale di 340.000 euro, giorni fa ha pubblicato una storia su Instagram con un'immagine scattata di sera all'uscita del campo di allenamento di Cobham dove si allena da solo lontano dai titolari. Scatto che in Inghilterra ha fatto subito molto rumore, costringendo il tecnico a intervenire durante la conferenza stampa in vista la sfida col Manchester United. 

"Mio padre ha 75 anni e fa il pescatore da 50, lavorando dalle due del mattino alle dieci. Quella sì che è una vita dura. Non lo è per i calciatori", ha detto Maresca ribadendo poi che l'attaccante trentenne e il difensore Axel Disasi non rientrano più nei piani tecnici della società. "È una situazione comune in molti club quando non si trova un accordo tra società e giocatore", ha aggiunto. "Da quando è iniziata la stagione, non li ho visti perché si allenano in un'altra ora e in un altro campo", aveva spiegato Maresca tempo fa lasciando intendere senza mezzi termini che non ci sarebbero più state possibilità per un reintegro dei due giocatori in prima squadra. 

