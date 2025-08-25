Premier League: folle vittoria del Liverpool, Newcastle ko al 100'

Il Liverpool resta a punteggio pieno in Premier League, ma lo fa nel modo più imprevedibile possibile. I Reds sconfiggono infatti 3-2 il Newcastle dopo una partita folle, che li ha visti rischiare la sconfitta dal doppio vantaggio e vincere al 100' con la rete di un gioiellino al debutto. Si parte subito forte al St. James's Park, con Wirtz a bussare e Gordon a rispondere: l'ex Everton sfiora due volte il gol e Alisson blinda la porta del Liverpool. Il Newcastle sembra giocare meglio, ma è il Liverpool a passare al 35': sassata dalla distanza di Gravenberch e 1-0. La gara si mette ancora meglio per i Reds a cavallo tra primo e secondo tempo, prima con il rosso di Gordon nel recupero (48' pt) e poi col bis: lo segna Ekitike dopo soli venti secondi della ripresa, con una nota amara per i Magpies che l'avrebbero voluto come centravanti e "nuovo" Isak. Da qui in poi, però, il Liverpool non tirerà più contro un'avversaria in dieci uomini e rischierà grosso. Il Newcastle accorcia infatti col colpo di testa di Bruno Guimaraes (57') e domina, sia nel ritmo che nelle conclusioni a rete: Alisson rischia su Trippier e capitola all'88', quando il giovane Osula sfrutta l'assist di Dan Burn. Tutto da rifare dunque per il Liverpool, che rischia nel recupero e poi trova un protagonista a sorpresa. Il classe 2008 Ngumoha, gioiello dell'Academy, entra al 96' e firma la vittoria quattro minuti più tardi: il suo gol vale il 3-2 e la vetta della Premier League, che arrivano al termine di tredici minuti di recupero. Dopo due giornate, il Liverpool è a punteggio pieno con sei punti, insieme a Tottenham e Arsenal. Newcastle fermo a quota un punto, ottenuto con lo 0-0 al debutto contro l'Aston Villa.