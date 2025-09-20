Serie A, Udinese-Milan 0-3: Pulisic show in Friuli, terza vittoria di fila per il Diavolo

Il 4-4-2 del tecnico bianconero non ha pagato e le due punte schierate a schermo davanti a Modric per bloccarne i rifornimenti hanno finito con l'allargare il raggio di azione di Atta ed Ekkelenkamp, creando un vuoto tra la linea dei difensori e le punte in cui il Milan ha saputo gestire tempi di gioco e palleggio. Con Modric bloccato inizialmente è stato Pulisic a prendere sulle spalle la squadra con movimento ed inserimenti, raccogliendo falli in ogni zona del campo ma anche aprendo spazi sia per Rabiot che per Gimenez. Ecco, il Bebote; ancora una volta generoso e con movimenti interessanti, ma spento davanti alla porta come al 19' quando in piena area ha praticamente chiuso gli occhi e centrato il portiere. Quello che non ha fatto Pulisic al termine di un primo tempo controllato ma senza grandi occasioni: al 40' l'americano dopo aver recuperato palla ha allargato sulla sinistra per Estupinan, facendosi trovare al posto giusto dopo il mezzo pasticcio cucinato da Kristensen e Sava per l'1-0.