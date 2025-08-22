Premier League: il Chelsea rischia poi travolge il West Ham

Paquetà illude gli Hammers, poi Maresca si impone per 5-1 al London Stadium
Nell’anticipo del secondo turno di Premier League il Chelsea trova la prima vittoria stagionale grazie al sonoro 5-1 sul campo del West Ham. Gli Hammers si illudono con Lucas Paquetà che stappa la partita al 6’, poi parte la goleada dei Blues: il neoacquisto Joao Pedro pareggia i conti al 15’, prima di servire l’assist per il raddoppio di Pedro Neto al 23’. Enzo Fernandez cala il tris al 34’, nella ripresa le reti di Caicedo e Chalobah.
Primo successo in questa Premier League per il Chelsea, che dopo lo 0-0 contro il Crystal Palace stende il West Ham 5-1 al London Stadium. I padroni di casa partono forte, passando in vantaggio al sesto minuto grazie all’ex Milan Paquetà. La reazione degli uomini di Maresca arriva subito, e il nuovo acquisto Joao Pedro pareggia i conti al 15’. Fullkrug riporta avanti gli Hammers, ma la rete del tedesco viene annullata dopo controllo Var. I Blues approfittano del momento di sconforto dei padroni di casa, completando la rimonta al 23’ con Pedro Neto, innescato proprio da Joao Pedro.
Gli innesti del mercato del Chelsea continuano a fare la differenza: poco dopo la mezzora, al 34’, Estevao apparecchia per il tris di Enzo Fernandez. Le due squadre rientrano negli spogliatoi sul 3-1 in favore degli ospiti, ma il divario si ampia nella ripresa: al 54’ Caicedo cala il poker sugli sviluppi di corner, e quattro minuti più tardi (sempre su calcio d’angolo) è il turno di Chalobah (sul secondo assist di giornata di Joao Pedro). La formazione allenata dall’ex Potter è praticamente al tappeto, e non riesce più a reagire. Il Chelsea sale a 4 punti in classifica, West Ham ancora fermo a quota 0.
