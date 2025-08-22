Premier League: il Chelsea rischia poi travolge il West Ham

Gli innesti del mercato del Chelsea continuano a fare la differenza: poco dopo la mezzora, al 34’, Estevao apparecchia per il tris di Enzo Fernandez. Le due squadre rientrano negli spogliatoi sul 3-1 in favore degli ospiti, ma il divario si ampia nella ripresa: al 54’ Caicedo cala il poker sugli sviluppi di corner, e quattro minuti più tardi (sempre su calcio d’angolo) è il turno di Chalobah (sul secondo assist di giornata di Joao Pedro). La formazione allenata dall’ex Potter è praticamente al tappeto, e non riesce più a reagire. Il Chelsea sale a 4 punti in classifica, West Ham ancora fermo a quota 0.