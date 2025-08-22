Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Calcio estero
INGHILTERRA

Premier League: il Chelsea rischia poi travolge il West Ham

Paquetà illude gli Hammers, poi Maresca si impone per 5-1 al London Stadium

22 Ago 2025 - 22:59
© IPA

© IPA

Nell’anticipo del secondo turno di Premier League il Chelsea trova la prima vittoria stagionale grazie al sonoro 5-1 sul campo del West Ham. Gli Hammers si illudono con Lucas Paquetà che stappa la partita al 6’, poi parte la goleada dei Blues: il neoacquisto Joao Pedro pareggia i conti al 15’, prima di servire l’assist per il raddoppio di Pedro Neto al 23’. Enzo Fernandez cala il tris al 34’, nella ripresa le reti di Caicedo e Chalobah.

Primo successo in questa Premier League per il Chelsea, che dopo lo 0-0 contro il Crystal Palace stende il West Ham 5-1 al London Stadium. I padroni di casa partono forte, passando in vantaggio al sesto minuto grazie all’ex Milan Paquetà. La reazione degli uomini di Maresca arriva subito, e il nuovo acquisto Joao Pedro pareggia i conti al 15’. Fullkrug riporta avanti gli Hammers, ma la rete del tedesco viene annullata dopo controllo Var. I Blues approfittano del momento di sconforto dei padroni di casa, completando la rimonta al 23’ con Pedro Neto, innescato proprio da Joao Pedro.

Gli innesti del mercato del Chelsea continuano a fare la differenza: poco dopo la mezzora, al 34’, Estevao apparecchia per il tris di Enzo Fernandez. Le due squadre rientrano negli spogliatoi sul 3-1 in favore degli ospiti, ma il divario si ampia nella ripresa: al 54’ Caicedo cala il poker sugli sviluppi di corner, e quattro minuti più tardi (sempre su calcio d’angolo) è il turno di Chalobah (sul secondo assist di giornata di Joao Pedro). La formazione allenata dall’ex Potter è praticamente al tappeto, e non riesce più a reagire. Il Chelsea sale a 4 punti in classifica, West Ham ancora fermo a quota 0.

premier league
chelsea

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri
Notizie del giorno
Vedi tutti
23:54
Liga, Lo Celso trascina il Betis Siviglia con l'Alaves
23:46
Psg, festa al Parco dei Principi: Donnarumma saluta i tifosi
23:40
Psg, Parco Principi in festa per Donnarumma in abiti civili
23:37
Udinese, esposto in Procura dopo striscione minatorio
23:36
Milan, tre visite mediche non bastano per Boniface: previsti nuovi controlli, firma congelata