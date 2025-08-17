Premier League: debutto senza gol per il Chelsea

CHELSEA-CRYSTAL PALACE 0-0

Un inizio a rilento per il Chelsea, che al debutto nella Premier 2025/2026 fa solo 0-0 con il Crystal Palace reduce però dal colpaccio nel Community Shield contro il Liverpool. E infatti le Eagles non stanno di certo a guardare, tanto da trovare per prime, seppur apparentemente, il gol del vantaggio: al 13', Eze segna ma in fuorigioco. Il match resta equilibrato e con poche occasioni: Chalobah spara altissimo. Pochi tiri in porta per tutta la partita, ma l'opportunità migliore per i campioni del Mondo in carica arriva proprio nel finale: Andrey Santos ci prova due volte, prima colpendo alto sopra la traversa, poi trovando l'opposizione di un grande Henderson. Finisce così 0-0 e per il Chelsea arriva un punto non completamente da buttare visto l'avversario in forma e galvanizzato dai due trofei conquistati negli scorsi mesi, ma forse tutta Stamford Bridge si aspettava qualcosa in più dai detentori del Mondiale per Club e della Conference.