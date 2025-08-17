Premier League: debutto senza gol per il Chelsea

I blues pareggiano 0-0 col Crystal Palace, 3-1 del Nottingham al Brentford: segna anche Ndoye
Inizia con un pareggio senza reti il cammino in Premier League del Chelsea campione del Mondo in carica, che non va oltre lo 0-0 a Stamford Bridge contro il Crystal Palace detentore di FA Cup e Community Shield, che si vede pure annullare un gol ad Eze per fuorigioco. Il Nottingham Forest, invece, debutta con un successo per 3-1 sul Brentford: segna anche l'ex Bologna Ndoye (42'), doppietta per Wood (al 5' e nel recupero del primo tempo).
CHELSEA-CRYSTAL PALACE 0-0
Un inizio a rilento per il Chelsea, che al debutto nella Premier 2025/2026 fa solo 0-0 con il Crystal Palace reduce però dal colpaccio nel Community Shield contro il Liverpool. E infatti le Eagles non stanno di certo a guardare, tanto da trovare per prime, seppur apparentemente, il gol del vantaggio: al 13', Eze segna ma in fuorigioco. Il match resta equilibrato e con poche occasioni: Chalobah spara altissimo. Pochi tiri in porta per tutta la partita, ma l'opportunità migliore per i campioni del Mondo in carica arriva proprio nel finale: Andrey Santos ci prova due volte, prima colpendo alto sopra la traversa, poi trovando l'opposizione di un grande Henderson. Finisce così 0-0 e per il Chelsea arriva un punto non completamente da buttare visto l'avversario in forma e galvanizzato dai due trofei conquistati negli scorsi mesi, ma forse tutta Stamford Bridge si aspettava qualcosa in più dai detentori del Mondiale per Club e della Conference.
NOTTINGHAM-BRENTFORD 3-1
Al Nottingham basta un tempo per ipotecare la prima vittoria in campionato: si va all'intervallo sul 3-0 e finisce 3-1, con due protagonisti di cui uno che non sorprende e l'altro attesissimo. Al 5' è già 1-0 grazie al gol di Christian Wood, che poi troverà il tris nel recupero del primo tempo. Gli ultimi minuti prima di andare a riposo sono quelli decisivi, visto che al 42' ecco il primo gol con la maglia dei padroni di casa dell'ex Bologna Ndoye, che riceve da Gibbs-White e bagna al meglio il suo debutto. A partita virtualmente chiusa, il Nottingham si rilassa, ma le Bees si sbloccano soltanto al 78' e su rigore trasformato da White: troppo poco per evitare il ko all'esordio.
