Record Cancelo: è il primo a vincere 4 dei 5 grandi campionati europei
Il primo successo nel 2018-2019 con la Juventus. Dopo lo scudetto con il Barça attacca l'Al Hilal: "Qualcuno mi ha mentito"
Qual è stato il percorso di Cancelo?
Joao Cancelo imperatore del Vecchio Continente. La vittoria nel Clasico e la conseguente 29esima Liga per il Barcellona, ha permesso al terzino portoghese di diventare il primo giocatore a conquistare quattro dei cinque principali campionati europei. Nella bacheca del 31enne di Barreiro ora manca solo la Ligue 1, torneo in cui non ha mai giocato.
Nonostante non sia uno dei top 5 in Europa, il primo titolo per Cancelo è arrivato in un campionato di tutto rispetto come quello portoghese. Nel 2013-14 il terzino, giocò 65 minuti nell'ultima giornata contro il Porto, sufficienti però per mettere il trofeo in bacheca. Dal Portogallo si trasferisce al Valencia, dove rimane tre stagioni senza vincere. Da qui l'approdo in Serie A prima all'Inter e poi alla Juventus, con cui vince lo scudetto nella stagione 2018-19: il primo titolo nei cinque campionati principali. Dopo appena un anno in bianconero si trasferisce al Manchester City, con cui conquista due Premier League (2020-21 e 2021-22). A gennaio 2023 approda in prestito al Bayern Monaco, per quella che finora è la sua unica esperienza in Germania. Nei sei mesi in Baviera riesce però a vincere una Bundesliga al cardiopalma. All'ultima giornata il Borussia Dortmund ha un vantaggio di due punti ma pareggia 2-2 contro il Mainz, mentre il Bayern supera 2-1 all'89' il Colonia. L'arrivo a pari punti a quota 71 premia i biancorossi, che sollevano la Meisterschale grazie a una migliore differenza reti. A luglio 2023 torna formalmente al City, che lo gira nuovamente in prestito al Barcellona. La prima esperienza blaugrana di Cancelo è però avara di soddisfazioni e il portoghese non arricchisce il suo palmares. Rientrato nuovamente in Inghilterra, ad agosto 2024 viene ceduto per 25 milioni di euro all'Al Hilal, con cui firma un contratto di tre anni. A gennaio 2026 fa ritorno al Barcellona in prestito fino a fine stagione. Il terzino portoghese diventa una pedina importante nello scacchiere di Hansi Flick e chiude con un gol e tre assist e, soprattutto, la sua prima Liga, il campionato del record.
Le dichiarazioni dopo il Clasico
Dopo la vittoria contro il Real che gli ha consegnato il record, Cancelo si è sfogato sulla sua esperienza in Arabia: "Qualcuno all'Al-Hilal mi ha mentito. Mi avevano detto che sarei stato incluso nella rosa della Lega Saudita, invece poi sono stato escluso. Così ho deciso di andare avanti e adesso sono qui, ho vinto un titolo al Barcellona e sono felice. Per me il Barça è il club più grande del mondo".
In Arabia, dopo le prime due partite giocate da titolare, il terzino portoghese è stato frenato da un infortunio alla coscia a metà settembre. Per questo motivo Simone Inzaghi l'aveva escluso dalla lista degli stranieri (massimo otto) per la prima parte del campionato. Tuttavia, una volta tornato a disposizione, il tecnico italiano ha confermato l'esclusione anche per la seconda parte della Saudi Pro League. Da qui il trasferimento in Europa, dove è tornato protagonista.