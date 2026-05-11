Record Cancelo: è il primo a vincere 4 dei 5 grandi campionati europei

Dopo la vittoria contro il Real che gli ha consegnato il record, Cancelo si è sfogato sulla sua esperienza in Arabia: "Qualcuno all'Al-Hilal mi ha mentito. Mi avevano detto che sarei stato incluso nella rosa della Lega Saudita, invece poi sono stato escluso. Così ho deciso di andare avanti e adesso sono qui, ho vinto un titolo al Barcellona e sono felice. Per me il Barça è il club più grande del mondo".

In Arabia, dopo le prime due partite giocate da titolare, il terzino portoghese è stato frenato da un infortunio alla coscia a metà settembre. Per questo motivo Simone Inzaghi l'aveva escluso dalla lista degli stranieri (massimo otto) per la prima parte del campionato. Tuttavia, una volta tornato a disposizione, il tecnico italiano ha confermato l'esclusione anche per la seconda parte della Saudi Pro League. Da qui il trasferimento in Europa, dove è tornato protagonista.