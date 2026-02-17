Parla Bastoni: anche Lautaro e Barella in conferenza per stare vicino al compagno

17 Feb 2026 - 18:33
© sportmediaset

© sportmediaset

C'erano anche Lautaro Martinez e Nicolò Barella ad assistere alla conferenza stampa alla vigilia dell'andata dei playoff di Champions League in casa del Bodo Glimt dove Alessandro Bastoni, seduto accanto al tecnico Cristian Chivu, ha parlato per la prima volta dopo le polemiche per l'espulsione di Kalulu in Inter-Juve e le minacce social che hanno ricevuto lui e la sua famiglia. Il capitano e il vicecapitano nerazzurri hanno voluto dunque essere vicini al compagno di squadra che ha vissuto due giorni difficili.

videovideo

Ultimi video

01:46
Atalanta in Champions

Atalanta in Champions

00:31
CLIP CAMPO BODO CONDIZIONI TERRIBILI CON CHIVU 17/02 SRV

Follia Bodo: campo regolare? Chivu controlla e non crede ai suoi occhi

00:25
CLIP LAUTARO E BARELLA CONFERENZA CHIVU-BASTONI 17/02 SRV

Anche Lautaro e Barella in conferenza: segnale forte, squadra al fianco di Bastoni"

01:37
DICH CHIVU PRE BODO SU POLEMICHE PER SITO 17/2 DICH

Chivu e le polemiche: "Forse ci piacciono, perché il calcio è lo sport più amato"

00:58
DICH CHIVU PRE BODO SU BODO PER SITO 17/2 DICH

Chivu, testa al Bodo: "Loro forti e ambiziosi, ma noi saremo pronti"

01:58
DICH BASTONI PRE BODO SU ASPETTO PERSONALE PER SITO 17/2 DICH

La verità di Bastoni su Inter-Juventus: "Vi racconto tutto, come l’ho vissuto io"

01:55
DICH CHIVU PRE BODO SU INTER-JUVENTUS PER SITO 17/2 DICH

Chivu: "Non rispondo ad altri, chi è primo è sempre più criticato…"

02:20
DICH BASTONI PRE BODO SU INTER-JUVENTUS PER SITO 17/2 DICH

La verità di Bastoni: "Ho accentuato e sbagliato. Chiedo scusa, ma…"

01:15

Le ultime da Istanbul: il rito dei tifosi del Galatasaray per disturbare la Juve

01:06

Le ultime su Milan-Como: Leao non è al top, Pulisic gioca?

03:09

Galatasaray-Juve: vi ricordate la neve e quell'espulsione di Okan in Chievo-Inter?

00:50
DICH RUGANI FIORENTINA DICH

Rugani: "Non mi aspettavo di lasciare la Juve"

00:22
MCH GOL PIATEK AL DUHAIL MCH

Piątek non perde il vizio: eurogol in rovesciata col suo Al-Duhail

01:49
MCH NUOVO STADIO FLAMINIO MCH

Lazio, ecco come sarà il nuovo stadio Flaminio

01:00
Moviola di Cagliari-Lecce

La moviola di Cagliari-Lecce

01:46
Atalanta in Champions

Atalanta in Champions

I più visti di Calcio

CLIP RISSA INTER-JUVENTUS FINE PRIMO TEMPO CON SOTTOTITOLI PER SITO 15/2 SRV

Inter-Juventus, la verità sulla rissa a fine 1° tempo: tutto quello che si sono detti

DICH SPALLETTI PRE GALATASARAY SU KALULU PER SITO 16/2 DICH

Spalletti, Inter-Juventus è senza fine: che risposta a Chivu!

DICH MAROTTA SU POLEMICHE 16/2 DICH

Marotta: "Gogna mediatica smisurata, ma ha sbagliato"

DICH CHIVU SU ARBITRI DICH

Chivu sugli arbitri: "Non vedo fantasmi"

DICH GASPERINI PRE NAPOLI DICH

Roma, Gasperini: "Vorrei sempre fare le coppe"

MCH BASTONI PARTENZA PER BODO 17/02 MCH

Esclusiva: le prime immagini di Bastoni dopo la bufera con Kalulu

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:20
Juve, guai per Spalletti: problema muscolare per Bremer
19:07
Mazzocchi: "Con la Roma gara molto fisica, abbiamo trovato il pari con le unghie"
18:39
Juve, Comolli: "Reazione eccessiva ma subito un'ingiustizia"
18:33
Parla Bastoni: anche Lautaro e Barella in conferenza per stare vicino al compagno
18:23
Juventus, Spalletti: "Stasera serve il coraggio giusto. Osimhen? I nostri centrali possono contenerlo"