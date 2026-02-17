Parla Bastoni: anche Lautaro e Barella in conferenza per stare vicino al compagno

C'erano anche Lautaro Martinez e Nicolò Barella ad assistere alla conferenza stampa alla vigilia dell'andata dei playoff di Champions League in casa del Bodo Glimt dove Alessandro Bastoni, seduto accanto al tecnico Cristian Chivu, ha parlato per la prima volta dopo le polemiche per l'espulsione di Kalulu in Inter-Juve e le minacce social che hanno ricevuto lui e la sua famiglia. Il capitano e il vicecapitano nerazzurri hanno voluto dunque essere vicini al compagno di squadra che ha vissuto due giorni difficili.