Antonelli: "Ho più fame di prima! Con Sinner una giornata in kart o GT entro l'anno"

"In Cina ho ottenuto la mia prima pole position e la mia prima vittoria, quindi sicuramente è stato uno dei fine settimana più speciali. La prima vittoria è sempre una delle più belle. Finalmente ero riuscito a vincere un Gran Premio e per me è stato un po' come rompere il ghiaccio. Quel successo mi ha dato la fiducia e la consapevolezza in più per tornare in pista e fare ancora meglio. Conoscevo il mio potenziale ed ero, non so come dire, più sollevato nei weekend successivi. Sapevo che avevo una cosa in meno da dimostrare perché con la prima vittoria avevo già raggiunto uno dei miei grandi obiettivi. Da lì in avanti è stato tutto più facile. È stato un giorno molto emozionante, quello di Shanghai: avere lì mio padre, anche se non il resto della mia famiglia, è stata una grande gioia, un momento bellissimo che ricorderò per sempre. Montecarlo è stato fin qui il weekend più completo in termini di performance per me, sotto questo aspetto il migliore in assoluto. Non eravamo i favoriti a Monaco ma riuscire a mettere la macchina in pole position dopo un venerdì difficile e riuscire a ribaltare la macchina per il sabato, trovando una quadra, è stato incredibile. La gara è stata la conseguenza: andavamo molto forte. Mi ha messo molto alla prova, per via soprattutto delle ripartenze e della bandiera rossa. Dover rifare una partenza da zero con Lewis sulla Ferrari di fianco a me non è stato facile. Oltretutto era un periodo nel quale facevamo un po'... beh diciamo che faticavamo con le partenze ed è stato un momento molto teso: mancavano cinque giri alla fine e temevo un po' di perdere la gara per quello. Vincere lì è stato bellissimo, è stato un weekend speciale. Sarebbe bello ripetersi anche il prossimo anno, perché è bellissimo vincere nel Principato. Monza, beh Monza è una delle vittorie più speciali. Devo essere sincero: a livello di emozioni come la Cina, forse un po' di più, soprattutto per il modo in cui l'ho raggiunta. Con il team avevamo deciso di prendere penalità per cambiare il motore e avevo già messo in conto di perdere punti partendo indietro. L'obiettivo del weekend era cercare di fare una macchina buona per il passo gara e recuperare il più possibile. Solo che al quindicesimo giro mi sono ritrovato primo e la mentalità a quel punto è per forza di cose cambiata. Mi sono detto: "O vinco, o niente" e siamo riusciti a vincere. È stata una gara intensa. Vincere il Gran Premio di casa è stato come chiudere il cerchio dove tutto aveva avuto inizio nel 2024, quando ho vissuto uno dei momenti più brutti per me con l'uscita alla curva Alboreto nel primo turno di prove libere. È stato bellissimo".