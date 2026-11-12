Antonelli: "Ho più fame di prima! Con Sinner una giornata in kart o GT entro l'anno"
Il neocampione del mondo a tutto campo nella conferenza stampa di San Marinodi Stefano Gatti
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Dopo il passaggio in Inghilterra per festeggiare il suo primo titolo iridato e il nono Costruttori della Mercedes a Brackley e Brixworth, Kimi Antonelli è tornato in Italia, anzi nella sua attuale residenza di San Marino per una conferenza stampa che ha toccato tutti i punti salienti della sua trionfale stagione. Eccone i passaggi più significativi.
Adesso che hai festeggiato, quanta fame hai? Che cosa rispondi a Sinner che ti ha fatto i complimenti? Ha detto che sei stato straordinario. Dice che vorrà guidare una macchina in futuro.
"Nonostante la vittoria nel Mondiale la fame rimane la stessa, se non più di prima! Vincere è una sensazione bellissima e una delle cose più belle che ti possano accadere. Vuoi rivivere quel momento sempre di più. Queste ultime gare per me sono già la preparazione per il 2027, adesso l'obiettivo è finire bene la stagione, magari con qualche altra vittoria, e cercare di ripartire molto forte e cercare di ripetersi l'anno prossimo. È solo l'inizio. La macchina è andata molto forte: spero che il prossimo anno sia ancora competitiva, sono sicuro che il team farà un grandissimo lavoro. Sotto ogni aspetto io cercherò di arrivare ancora più forte. Sono contentissimo. Il fuoco dentro c'è! Riguardo Sinner: abbiamo ancora una giornata in kart da organizzare ma se vuole cambiare e farne una in GT3 lo faccio molto volentieri. È molto carino con me, ci teniamo sempre in contatto perché siamo amici ed è bello vedere così tanto supporto da uno come lui. Spero di fare una giornata assieme in macchina o in kart a fine stagione, quando sarà un po' tutto più tranquillo".
Avete appena festeggiato i due titoli Piloti e Costruttori. Pensate che sia iniziato un nuovo ciclo o il finale di stagione sta dicendo che i valori non sono più quelli di inizio anno?
"È importantissimo andare in pista e vincere per far vedere che siamo lì e siamo ancora i migliori. Però nel corso del Mondiale i valori in pista sono cambiati, soprattutto da metà stagione in avanti: Red Bull, McLaren e Ferrari si sono avvicinate molto e noi non più stati dominanti come ad inizio stagione. Forse non siamo più nemmeno la prima forza. Le prestazioni tra noi sono più ravvicinate e anzi di volta in volta possono cambiare i valori in campo. Su qualche pista andiamo meglio noi, su altre Ferrari, Red Bull o McLaren. È difficile dire se riusciremo a ripeterci, anche per via del budget cap e dei limiti che ci impone adesso che abbiamo vinto e quindi rispetto alla diretta concorrenza abbiamo a disposizione meno ore di galleria del vento per sviluppare la nostra macchina. Sarà importante quindi finire bene la stagione e utilizzare queste ultime gare per continuare a lavorare sul pacchetto nuovo. Faremo tante prove anche a livello aerodinamico, per capire meglio la macchina per il prossimo anno. Dobbiamo continuare a spingere per iniziare il 2027 con più grinta".
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Prima di salire sul podio in Messico Hamilton ha detto di sperare di duellare più vicini l'anno prossimo. È quello che ti auguri anche tu? Una concorrenza più competitiva?
"Sicuramente, anzi me lo auguro proprio, non vedo l'ora di confrontarmi con una concorrenza allargata rispetto a questa stagione: sarà molto più interessante, anche per migliorare me stesso. Già il finale di campionato può darci un'idea di quello che potrà essere il prossimo anno. Sarebbe una bella sfida per me trovarmi a dover lottare tutti i Gran Premi con piloti di quel calibro. Non vedo l'ora di finire bene questa stagione e poi aspettare il 2027".
A gennaio avevi già sensazioni molto positive. Dentro di te avevi già maturato che questa sarebbe stata la stagione della consacrazione?
"Allora, all'epoca non me lo sentivo ancora. Era solo gennaio e avevo provato la macchina mi sembra una sola volta. Però mi sentivo molto meglio a livello mentale ed emotivo rispetto al 2025. Riuscire ad attraversare e superare alcuni momenti difficili mi ha aiutato a crescere moltissimo a livello di esperienza. Sicuramente quest'anno sono stato molto più consapevole di me stesso. Mi sento molto meglio, sono anche più rilassato e più felice. Poi ovviamente quando abbiamo intuito che la macchina avrebbe potuto essere molto competitiva rispetto alla diretta concorrenza abbiamo ricevuto una carica in più. In quel momento non ne avevamo la certezza... Però sì, ero già in un mood migliore rispetto al 2025 perché ormai sapevo già quello che avrei affrontato: niente era più così nuovo, ero molto più tranquillo e consapevole".
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Che ricordo hai della prima vittoria in Cina, del capolavoro a Monaco e a Monza?
"In Cina ho ottenuto la mia prima pole position e la mia prima vittoria, quindi sicuramente è stato uno dei fine settimana più speciali. La prima vittoria è sempre una delle più belle. Finalmente ero riuscito a vincere un Gran Premio e per me è stato un po' come rompere il ghiaccio. Quel successo mi ha dato la fiducia e la consapevolezza in più per tornare in pista e fare ancora meglio. Conoscevo il mio potenziale ed ero, non so come dire, più sollevato nei weekend successivi. Sapevo che avevo una cosa in meno da dimostrare perché con la prima vittoria avevo già raggiunto uno dei miei grandi obiettivi. Da lì in avanti è stato tutto più facile. È stato un giorno molto emozionante, quello di Shanghai: avere lì mio padre, anche se non il resto della mia famiglia, è stata una grande gioia, un momento bellissimo che ricorderò per sempre. Montecarlo è stato fin qui il weekend più completo in termini di performance per me, sotto questo aspetto il migliore in assoluto. Non eravamo i favoriti a Monaco ma riuscire a mettere la macchina in pole position dopo un venerdì difficile e riuscire a ribaltare la macchina per il sabato, trovando una quadra, è stato incredibile. La gara è stata la conseguenza: andavamo molto forte. Mi ha messo molto alla prova, per via soprattutto delle ripartenze e della bandiera rossa. Dover rifare una partenza da zero con Lewis sulla Ferrari di fianco a me non è stato facile. Oltretutto era un periodo nel quale facevamo un po'... beh diciamo che faticavamo con le partenze ed è stato un momento molto teso: mancavano cinque giri alla fine e temevo un po' di perdere la gara per quello. Vincere lì è stato bellissimo, è stato un weekend speciale. Sarebbe bello ripetersi anche il prossimo anno, perché è bellissimo vincere nel Principato. Monza, beh Monza è una delle vittorie più speciali. Devo essere sincero: a livello di emozioni come la Cina, forse un po' di più, soprattutto per il modo in cui l'ho raggiunta. Con il team avevamo deciso di prendere penalità per cambiare il motore e avevo già messo in conto di perdere punti partendo indietro. L'obiettivo del weekend era cercare di fare una macchina buona per il passo gara e recuperare il più possibile. Solo che al quindicesimo giro mi sono ritrovato primo e la mentalità a quel punto è per forza di cose cambiata. Mi sono detto: "O vinco, o niente" e siamo riusciti a vincere. È stata una gara intensa. Vincere il Gran Premio di casa è stato come chiudere il cerchio dove tutto aveva avuto inizio nel 2024, quando ho vissuto uno dei momenti più brutti per me con l'uscita alla curva Alboreto nel primo turno di prove libere. È stato bellissimo".
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A chi la vuoi dedicare questa stagione eccezionale, coronata da titolo iridato a soli vent'anni?
"La dedico a tutta la famiglia: mamma, papà, mia sorella, gli zii e i nonni. E poi al mio team perché mi hanno dato questa opportunità fin da bambino. Mi hanno accompagnato in questo percorso, mi hanno sopportato e aiutato a realizzare il mio sogno. E ancora a tutti i miei amici e il mio gruppo che mi supporta, spesso viene con me alle gare e mi aiuta ad affrontare i weekend. E poi anche a me stesso, perché questo è un momento bellissimo ma ci sono stati tanti sacrifici e ce ne sono ancora".
Nel corso degli ultimi mesi per te è cambiato tutto. Cosa ti hanno detto i tuoi amici e la tua famiglia? Qual è la parte di questa popolarità che ti piace di più e quella che invece fai più fatica ad approcciare?
"Non mi hanno detto niente di strano, erano tutti molto contenti del risultato ed è stato bellissimo vedere tutti i miei amici raggruppati al pub di San Marino a vedere la mia gara in Messico e le loro emozioni dopo il traguardo. Mi hanno anche scritto una lettera. Rosa, la mia addetta stampa, me l’ha fatta leggere dopo ed è stata bellissima. Mi hanno scritto che nonostante il successo che avrò sarò sempre il loro amico, il loro Kimi. È stato emozionante avere avuto lì tutta la mia famiglia e condividere con loro il momento. Anche il rientro è stato pieno di affetto e supporto. C’è un bellissimo striscione anche vicino alla rotonda di casa mia, ieri sera mi sono fermato e ci ho fatto una foto".
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Una delle cose più belle che ha detto Toto Wolff su di te è che hai mandato in pensione lo stereotipo del pilota cattivo e spietato in pista. Ti ci ritrovi? Come vivi la rivalità con Norris e Verstappen? Per contro, il tuo amico Bezzecchi sta vivendo una rivalità diversa. Come vivi questo?
"Io cerco di essere sempre me stesso, ma in pista cambio completamente. Fuori cerco di essere solare e portare energia positiva nel team. Mi piace divertirmi con loro e lasciarmi un po’ andare. Penso che sia il mio modo di essere e che ci aiuti in squadra a goderci di più i momenti, perché affrontiamo certe cose con più leggerezza, facendoci scherzi a vicenda ma tornando seri nei momenti in cui si deve essere seri. In macchina l’obiettivo è solo vincere ed essere il migliore, cerco sempre di fare il massimo per ottenere questo risultato. Bezzecchi è uno dei miei migliori amici ed è stato bellissimo vederlo vincere recentemente in Qatar. Nonostante tutto ha fatto una stagione incredibile. Sicuramente lottare contro Marquez non è facile, ma penso che nel 2027 tornerà più forte. Quest'anno gli ha insegnato molto, penso che la moto andrà bene e si giocherà il Mondiale, anche se non lo voglio gufare, essendo molto superstizioso. Anche quest’anno il Mondiale non è matematicamente finito e tutto può succedere. Si merita di vincere, è un grandissimo amico e sportivo. Lo rivedrò questo weekend".