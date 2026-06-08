Mondiali 2026: Olise show con la Francia, Gakpo trascina l'Olanda

FRANCIA-IRLANDA DEL NORD 3-1

Lo Stade Pierre-Mauroy di Lille fa da sfondo all’amichevole tra Francia e Irlanda del Nord, match in cui i padroni di casa schiacciano gli ospiti nella loro area di rigore fin dai primi minuti: al 21’ Mbappé si vede pure annullare un gol per fuorigioco, dopo il palo colpito da Tchouameni. È regolare invece la rete con cui a sbloccare definitivamente il risultato al 43’ è Olise, indicato da vari rumors come il colpo da 150 milioni di euro che Florentino Perez vorrebbe regalare al nuovo Real Madrid di José Mourinho. Sul finire di primo tempo, non ha la stessa fortuna Donley, visto che, quello che sarebbe stato il gol del pareggio, viene annullato per un precedente fallo di McConville su Theo Hernandez. A fare 2-0 per i Galletti è allora nuovamente Olise a 49’, ma Kelly riesce ad accorciare le distanze al 64’: messo a sedere Upamecano, Charles serve in area un pallone che il compagno deve solo spingere in rete. Olise però non è ancora domo e al 75’ completa la sua prima tripletta con la Francia: la stella del Bayern Monaco questa volta colpisce con la specialità della casa, ovvero il sinistro a giro sul palo lontano. La selezione di Deschamps (alla sua ultima da CT sul suolo francese) vince così 3-1, potendo salire col sorriso sull’aereo che la porterà nel continente americano.