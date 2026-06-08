Mondiali 2026: Olise show con la Francia, Gakpo trascina l'Olanda

Entrambi reduci da due sconfitte contro Costa d’Avorio e Algeria, la Francia e l’Olanda si rifanno nell’ultima amichevole prima del rispettivo debutto alla Coppa del Mondo 2026. I Galletti di Deschamps si avvicinano al Mondiale di Canada, Messico e Stati Uniti battendo 3-1 l’Irlanda del Nord a Lille, dove il super protagonista è Olise con una tripletta. Gli Oranje di Koeman superano invece 2-1 l’Uzbekistan di Fabio Cannavaro a New York, nel segno di Gakpo (doppietta su rigore).
FRANCIA-IRLANDA DEL NORD 3-1
Lo Stade Pierre-Mauroy di Lille fa da sfondo all’amichevole tra Francia e Irlanda del Nord, match in cui i padroni di casa schiacciano gli ospiti nella loro area di rigore fin dai primi minuti: al 21’ Mbappé si vede pure annullare un gol per fuorigioco, dopo il palo colpito da Tchouameni. È regolare invece la rete con cui a sbloccare definitivamente il risultato al 43’ è Olise, indicato da vari rumors come il colpo da 150 milioni di euro che Florentino Perez vorrebbe regalare al nuovo Real Madrid di José Mourinho. Sul finire di primo tempo, non ha la stessa fortuna Donley, visto che, quello che sarebbe stato il gol del pareggio, viene annullato per un precedente fallo di McConville su Theo Hernandez. A fare 2-0 per i Galletti è allora nuovamente Olise a 49’, ma Kelly riesce ad accorciare le distanze al 64’: messo a sedere Upamecano, Charles serve in area un pallone che il compagno deve solo spingere in rete. Olise però non è ancora domo e al 75’ completa la sua prima tripletta con la Francia: la stella del Bayern Monaco questa volta colpisce con la specialità della casa, ovvero il sinistro a giro sul palo lontano. La selezione di Deschamps (alla sua ultima da CT sul suolo francese) vince così 3-1, potendo salire col sorriso sull’aereo che la porterà nel continente americano.
OLANDA-UZBEKISTAN 2-1
Dopo aver comunicato in giornata che Timber salterà il Mondiale a causa di un infortunio all’inguine (al suo posto si aggregherà alla squadra Geertruida), l’Olanda scende in campo all’Icahn Stadium di New York contro l’Uzbekistan di Fabio Cannavaro e al 32’ sale sull’1-0, quando Gakpo trasforma il calcio di rigore provocato dal brutto fallo di Urozov su Summerville: Yusupov legge bene il tiro effettuato dal giocatore del Liverpool dagli undici metri, ma non riesce a completare la parata. Gli Oranje provano a far valere la loro superiorità e al 70’ vanno nuovamente in gol con Brobbey, ma la rete dell’attaccante del Sunderland viene annullata per fuorigioco. L’Olanda resta poi in dieci all’88’: Til viene infatti espulso per un doppio fallo di mano da ultimo uomo, con la prima infrazione commessa però appena fuori area. L’Uzbekistan chiude in crescendo e al 92’ pareggia con Sergeev, bravo a sfruttare un rimpallo favorevole. Sotto lo sguardo attento di due vecchie conoscenze della Serie A come Edgar Davids e Nigel de Jong, ospiti di lusso presenti in tribuna, la Nazionale di Koeman riesce però a trovare il 2-1 che sigilla il risultato al 98’: a trasformare un altro penalty è Gakpo, dopo l’infrazione di Ashurmatov.