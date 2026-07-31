MOTOGP

La MotoGP della nuova era partirà ancora dalla Thailandia

Confermata a Buriram la prima tappa del campionato 2027, che vedrà al via le nuove moto da 850cc

31 Lug 2026 - 17:06
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La MotoGP aprirà una nuova era nella massima categoria del motociclismo quando il Campionato del Mondo nel 2027 prenderà il via con il Gran Premio della Thailandia, in programma a Buriram dal 5 al 7 marzo 2027. Il primo appuntamento della stagione 2027 della MotoGP - si legge nella nota - andrà in scena in Thailandia per il terzo anno consecutivo, sottolineando la crescente importanza del Paese nel Campionato e la passione di un pubblico in costante crescita. Dopo i positivi riscontri sui primi appuntamenti nel 2025 e 2026, Buriram ancora una volta accoglierà i piloti più veloci al mondo per l'inizio di un nuovo e storico capitolo in MotoGP. Il Gran Premio di Thailandia 2027 passerà alla storia in quanto il primo con il nuovo regolamento tecnico in MotoGP per il ciclo 2027-2031, per il debutto di una nuova generazione di MotoGP in condizioni di gara, per l'inizio di una nuova ed emozionante era per questo sport. Buriram si è affermata come una delle location più apprezzate nel calendario MotoGP, con gli appassionati tifosi thailandesi che creano uno spettacolare contesto durante tutto il weekend di gara. Il primo appuntamento del 2026 ha visto Marco Bezzecchi conquistare una memorabile vittoria con Aprilia davanti a 228.228 spettatori, dimostrando ancora una volta il grande seguito della MotoGP nel Paese e rafforzando la presenza della Thailandia come uno dei mercati più importanti del Campionato.

Carmelo Ezpeleta, CEO MotoGP Group: "Ospitare per il terzo anno consecutivo il primo appuntamento stagionale della MotoGP è dimostrazione dell'eccellente collaborazione che abbiamo stabilito in Thailandia e dell'incredibile passione del suo pubblico. Buriram ha offerto costantemente uno degli eventi più belli del nostro calendario che lo rende lo scenario perfetto per inaugurare la nostra nuova era in MotoGP. La prima gara sotto il regolamento 2027 segnerà l'inizio di un appassionante nuovo capitolo per il nostro sport e siamo entusiasti di iniziare questo viaggio in Thailandia". 

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