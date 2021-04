Premier League: il Tottenham ribalta il Southampton al 90’

INGHILTERRA

Gli Spurs vincono 2-1: apre Ings, poi Bale e Son su rigore regalano la prima vittoria post Mourinho

Inizia con una vittoria in Premier League l’era post Mourinho del Tottenham: gli Spurs, infatti, vincono 2-1 in casa e in rimonta contro il Southampton e restano a contatto con la zona Champions, ora distante solo due punti. I Saints passano in vantaggio al 30’ con il colpo di testa da calcio d’angolo di Ings, ma nella ripresa Bale firma al 60’ il pareggio, mentre al 90’ Son completa la rimonta trasformando un calcio di rigore.

Il Tottenham è il primo ex Club Fondatore della Super League a vincere nel suo campionato, dopo i pareggi di Chelsea e Liverpool e il ko del Milan col Sassuolo: debutto vincente per Ryan Mason, chiamato a rimpiazzare Josè Mourinho dopo l'esonero. Il sostituto dello Special One inizia con un sofferto 2-1 con il Southampton, arrivato al 90’ e in rimonta: tre punti fondamentali per continuare a credere nella Champions. E l'avvio degli Spurs, privi di Kane, non è dei migliori: dopo tre minuti, Lloris è già autore di due parate su Salisu e Adams. Allo scoccare della mezz'ora di gioco, lo sforzo dei Saints viene premiato: calcio d'angolo di Ward-Prowse e colpo di testa vincente di Ings, che batte Lloris con l'aiuto del palo e porta meritatamente in vantaggio gli uomini di Hasenhüttl. Nel recupero, Lucas ha l'occasione di firmare il pareggio prima dell'intervallo, ma il suo destro finisce altissimo sopra la traversa. Nella ripresa, al 60', Bale firma l'1-1 con uno splendido ed imparabile sinistro a giro in area. Al 74', la rimonta sembra completarsi con il sinistro ravvicinato di Son, ma la rete viene annullata per il fuorigioco di Lucas, che ostruisce la visuale a McCarthy. Proprio al 90', arriva il 2-1 del Tottenham: fallo in area di Djenepo su Reguilon e, dal dischetto, Son spiazza il portiere ospite, regalando ai suoi un successo importantissimo per continuare a credere nella Champions. Gli Spurs agganciano il Liverpool a quota 53 e vedono il quarto posto: West Ham e Chelsea, che però hanno una partita in meno, distano soltanto due punti.