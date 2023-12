Premier League: il Chelsea chiude l’anno con i tre punti, battuto il Luton Town

INGHILTERRA

La squadra di Pochettino si impone per 3-2 in trasferta, Palmer strepitoso con due gol e un assist

© Getty Images Si apre il girone di ritorno di Premier League con l’ultimo turno del 2023: nella ventesima giornata altro successo del Chelsea, che si impone per 3-2 sul campo del Luton Town. Per i Blues decisivo uno strepitoso Palmer, autore di una doppietta (12’ e 70’) e dell’assist per Madueke (37’). Non bastano agli Hatters le reti dell’ex Barkley (80’) e di Adebayo (87’). Con questa vittoria i londinesi salgono a 28 punti in classifica.

LUTON TOWN-CHELSEA 2-3

Il Chelsea chiude il 2023 con una vittoria, 3-2 in casa del Luton Town. In avvio i padroni di casa tengono il possesso del pallone, ma al 12’ cadono e subiscono l’1-0: passaggio horror di Kaboré, direttamente sui piedi di Palmer, che scarica in porta il potente diagonale sinistro del vantaggio. Dopo la rete incassata gli uomini di Edwards tornano a fare la partita, spaventando più volte i Blues. Nel miglior momento degli Hatters però, la formazione allenata da Pochettino raddoppia: al 37’ destro secco potentissimo di Madueke, dopo un’ottima ripartenza innescata da Palmer. Le due squadre rientrano negli spogliatoi sul punteggio di 2-0 in favore degli ospiti. Nella ripresa il canovaccio non cambia: il Chelsea continua ad attendere, per fare poi male in ripartenza. Al 70’ gli ospiti mettono la partita in cassaforte: Jackson difende palla e lancia in profondità Palmer, il quale supera il portiere con una magia di suola e insacca il 3-0, con la sua doppietta personale (la prima in Premier League). Dieci minuti più tardi l’ex Barkley accorcia le distanze con l’incornata di testa sugli sviluppi di un corner, accendendo il finale del match. Dopo una traversa colpita da Doughty, Adebayo riapre clamorosamente tutto con il tap-in all’87’ (dopo un colpo di testa dello stesso Doughty respinto), ma la rete dell’attaccante inglese è l’ultimo squillo dell’incontro. Vince il Chelsea 3-2 e sale a 28 punti in classifica, mettendo nel mirino il Newcastle al nono posto. Fermo a quota 15 il Luton, terzultimo in solitaria.