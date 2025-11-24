Romagnoli: "Champions difficile ma sia obiettivo della Lazio"

"Spero di divertirmi e cercare di dare il massimo arrivando il più in alto possibile. La Lazio è una squadra che deve essere in Champions e anche se difficile l'obiettivo è quello per me". Lo ha detto Alessio Romagnoli, difensore della Lazio, a margine del Premio Beppe Viola del quale è stato insignito al Salone d'Onore del Coni. "Abbiamo fatto una buona partita e non era facile - ha aggiunto parlando della gara con il Lecce - Dovevamo chiuderla prima, ma siamo contenti di quanto abbiamo fatto e del nostro processo di crescita". Commentando la contestazione dei tifosi con il presidente Lotito ha detto come "non è facile giocare in uno stadio bello come l'Olimpico ma vuoto". "Dispiace - prosegue -. Noi possiamo solo dare tutto in campo e rendere felici i tifosi". Infine sul rinnovo: "Non ho sentito la società e non so che intenzioni abbiano".