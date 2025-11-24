Guardiola si scusa per la lite con il cameraman: "Quando l'ho rivista mi sono sentito in imbarazzo"

Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Bayer Leverkusen, Pep Guardiola ha fatto mea culpa per la lite con un cameraman sabato sera dopo la sconfitta contro il Newcastle. Il manager catalano, al triplice fischio, aveva discusso animatamente con Bruno Guimaraes e se l'era presa con un operatore tv che aveva ripreso la scena. "Mi scuso. Mi sono sentito in imbarazzo quando l'ho rivisto: è imbarazzante, e mi scuso con il cameraman - le parole di Guardiola in conferenza stampa -. Sono quello che sono. Non sono perfetto e commetto errori, ma la cosa certa è che difendo la mia squadra e il mio club, non fraintendetemi. Nella mia esperienza, per vincere la Premier League servono 98 o 100 punti, altrimenti non si vince. E avendo perso quattro partite nelle prime 12...".