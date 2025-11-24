Sassuolo, Grosso: "Dobbiamo crescere. Bravi però a crederci fino in fondo"

Il Sassuolo porta a casa un punto e continua a sognare un campionato in crescita, nonostante il tecnico voglia far tenere i piedi per terra: "Io ce l'ho chiaro e so quanto sarà difficile centrare la salvezza. Se continuiamo così io sarò il primo ad essere felice, possiamo e vogliamo crescere. Il campionato è difficile, abbiamo affrontato una neopromossa che è in un momento ottimo. Ogni settimana devi preparare una grande partita. Non metto freni, ma sono consapevole della difficoltà del campionato. Se sei bravo ad alzare il livello, puoi portare a casa portare a casa partite come questa". Infine spazio anche per una battuta sull'incrocio con Gilardino, compagno di nazionale nel 2006 e oggi allenatore del Pisa: "È sempre bello incontrarsi, ci siamo affrontati tante volte, sono contento per lui. Ci siamo fatti i complimenti nel post, entrambe le squadra potevano vincerla"