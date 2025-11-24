Torino, Cairo: "1-5 col Como è troppo brutto per essere vero"

"È una partita troppo brutta per essere vera: nel primo tempo abbiamo tenuto bene, poi il secondo è stato incredibile": così il presidente del Torino, Urbano Cairo, dopo la pesante sconfitta dei granata per 1-5 contro il Como. "Sono dispiaciutissimo anche perché avevamo fatto partite di grande livello anche contro Roma, Napoli e Juventus - continua il numero uno del club di via Viotti - e non è stato il Toro visto nel derby, anche se ci mancavano quattro giocatori non ci sono scusanti. Ora dobbiamo ripartire, in settimana andrò al Filadelfia".