Pisa, Gilardino: "Pari giusto, si rosica col sorriso"

"Si rosica col sorriso perché non ho nulla da rimproverare ai ragazzi per interpretazione, costanza, sacrificio, ma credo che il punto sia giusto per quello che si è visto". Con queste parole Alberto Gilardino commenta il 2-2 del Pisa sul campo del Sassuolo, con i neroverdi che hanno trovato il pari in pieno recupero. "Fa male prendere gol così negli ultimi secondi ma dobbiamo mantenere grande fiducia ed entusiasmo perché questa squadra sta dando grande risposte da molto tempo. Dobbiamo migliorare la crescita mentale all'interno della gara, questo è fondamentale per portare a casa i tre punti anche fuori casa", ha aggiunto. Il Pisa comunque è al sesto risultato utile consecutivo: "Non dobbiamo mai abbassare la guardia, è questo che ci contraddistingue per raggiungere l'obiettivo", ha detto Gila.