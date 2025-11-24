Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Pisa, Gilardino: "Pari giusto, si rosica col sorriso"

24 Nov 2025 - 23:24
© ansa

© ansa

"Si rosica col sorriso perché non ho nulla da rimproverare ai ragazzi per interpretazione, costanza, sacrificio, ma credo che il punto sia giusto per quello che si è visto". Con queste parole Alberto Gilardino commenta il 2-2 del Pisa sul campo del Sassuolo, con i neroverdi che hanno trovato il pari in pieno recupero. "Fa male prendere gol così negli ultimi secondi ma dobbiamo mantenere grande fiducia ed entusiasmo perché questa squadra sta dando grande risposte da molto tempo. Dobbiamo migliorare la crescita mentale all'interno della gara, questo è fondamentale per portare a casa i tre punti anche fuori casa", ha aggiunto. Il Pisa comunque è al sesto risultato utile consecutivo: "Non dobbiamo mai abbassare la guardia, è questo che ci contraddistingue per raggiungere l'obiettivo", ha detto Gila. 

Ultimi video

01:43
SRV RULLO MILAN IL PESO DI ALLEGRI 24/11 SRV

Milan, il peso di Allegri: è tornato "Mister Scudetto"

02:28
SRV RULLO FILM SCUDETTO: TUTTO E' POSSIBILE 24/11 (MUSICATO) OK

Scudetto, tutto è possibile: la Roma vola in testa

02:23
SRV RULLO/13 JUVENTUS VIGILIA BODO CON SPALLETTI

Bodo-Juventus nel gelo: scelte e parole di Spalletti

00:43
DICH SPALLETTI PRE BODO GLIMT SU FREDDO PER SITO 24/11 DICH

Spalletti, show con i giornalisti norvegesi: "Freddo? Con me trovate un duro…"

02:44
DICH SPALLETTI PRE BODO GLIMT SU ATTACCANTI PER SITO 24/11 DICH

Spalletti e i suoi attaccanti: "Modulo più offensivo? Ci vuole tempo e solidità"

01:46
DICH SPALLETTI PRE BODO GLIMT SU BODO E CAMPO PER SITO 24/11 DICH

Spalletti avverte: "Campo e clima uno svantaggio, ma loro sono anche bravi"

01:29
DICH SPALLETTI PRE BODO GLIMT SU CRITICHE PER SITO 24/11 DICH

Spalletti difende la sua Juve: "Critiche eccessive, non c'è nessun disastro"

00:48
DICH CAMBIASO PRE BODO GLIMT SU FIORENTINA E SPALLETTI PER SITO 24/11 DICH

Cambiaso: "Spalletti ha ragione, a Firenze male come prestazione"

00:55
DICH CAMBIASO PRE BODO GLIMT SU BODO E CALCIO NORVEGESE PER SITO 24/11 DICH

Juve, Cambiaso e il Bodo: "Condizioni durissime, ma vogliamo dare il massimo"

02:14
SRV RULLO NAPOLI VIGILIA QARABAG 24/11 OK

Napoli, torna la Champions. Conte: "Vi svelo il nostro segreto"

00:58
DICH ROMAGNOLI premio Beppe Viola DICH

Romagnoli "Non è facile giocare all'Olimpico con così poca gente"

01:33
DICH G MANCINI premio Beppe Viola DICH

Mancini "Se siamo primi è per nostro merito"

01:45
SRV RULLO MAIGNAN UN "CONTRATTO" SCUDETTO 24/11 (MUSICATO) SRV

Super Maignan: un "contratto scudetto" con il Milan

00:30
CLIP RULLO METEO.IT SU GELO E NEVE PER BODO-JUVENTUS 24/11 SRV

Bodo-Juve, allarme meteo: ecco le previsioni

01:45
SRV RULLO INTER PROCESSO POST DERBY 24/11 (MUSICATO) SRV

Processo Inter: allarme Chivu, Sommer e Lautaro

01:43
SRV RULLO MILAN IL PESO DI ALLEGRI 24/11 SRV

Milan, il peso di Allegri: è tornato "Mister Scudetto"

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI POST FIORENTINA DICH

Spalletti: "Dobbiamo vincere? Questo per qualcuno è un fardello e lo subisce"

MCH SHIOGAI GOL DA CENTROCAMPO 23/11 MCH

Spettacolo dall'Olanda: Shiogai segna da centrocampo"

DICH CHIVU PER SITO SU RITIRO 22/11 DICH

Chivu: "Il ritiro non mi garantisce la vittoria…"

Allegri: "Ambizione massima"

Allegri: "Ambizione massima"

DICH CONTE SU AVVERSARIO E MARADONA PRE QARABAG 24/11 SRV

Conte: "Qarabag rivelazione della Champions: vinciamo per Maradona"

Dybala, il countdown

Dybala, il countdown: quando ritorna in campo

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:42
Sassuolo, Grosso: "Dobbiamo crescere. Bravi però a crederci fino in fondo"
23:24
Pisa, Gilardino: "Pari giusto, si rosica col sorriso"
23:17
Romagnoli: "Champions difficile ma sia obiettivo della Lazio"
cairo torino 2024
22:13
Torino, Cairo: "1-5 col Como è troppo brutto per essere vero"
22:06
Figc, ok a Licenze nazionali, Gravina 'vantaggi a chi investe su vivai'