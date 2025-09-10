Il Supercomputer Opta non ha dubbi: Liverpool favorito per la Champions, all'Inter il 3% di chance

Settimana prossima prenderà al via la fase a campionato di Champions League. Sono quattro le italiane al via, Napoli, Inter, Atalanta e Juventus, e nessuna di questa è tra le grandi favorite. Anzi, secondo il supercomputer di Opta, che ha effettuato 10.000 simulazioni, le speranze di vittoria delle nostre squadre sono davvero ridotte al lumicino: i nerazzurri hanno il 3% di chance, l'1,4% per i campioni d'Italia, praticamente zero quelle di bianconeri e Dea, entrambe con lo 0,6%.