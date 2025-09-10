Il Supercomputer Opta non ha dubbi: Liverpool favorito per la Champions, all'Inter il 3% di chance

Ancora meno possibilità per Napoli (1,4%), Juventus e Atalanta (entrambe 0,6%)
Settimana prossima prenderà al via la fase a campionato di Champions League. Sono quattro le italiane al via, Napoli, Inter, Atalanta e Juventus, e nessuna di questa è tra le grandi favorite. Anzi, secondo il supercomputer di Opta, che ha effettuato 10.000 simulazioni, le speranze di vittoria delle nostre squadre sono davvero ridotte al lumicino: i nerazzurri hanno il 3% di chance, l'1,4% per i campioni d'Italia, praticamente zero quelle di bianconeri e Dea, entrambe con lo 0,6%.
La grande favorita per alzare al cielo la Champions League 2025-26 è il Liverpool, campione d'Inghilterra in carica e reduce da un mercato da favola, con oltre 300 milioni di euro spesi. Alle spalle dei Reds (20,4%), un altro club inglese, l'Arsenal (16%), entrambi avversari dell'Inter nella fase a campionato. Solo terzo il PSG campione in carica (12,4%), davanti a Manchester City e Barcellona (8,4% per entrambe), settimo il Chelsea davanti a Real Madrid. A chiudere la Top 10 Inter e Newcastle.
Numeri inequivocabili, ma alla fine a parlare sarà sempre il campo ed è sul terreno di gioco che le nostre squadre dovranno smentire il supercomputer.
