Preliminari Champions

I turchi dopo il trionfo 3-0 dell'andata bissano il successo eliminando gli sloveni con la rete decisiva del bomber argentino

© Getty Images Il Galatasaray vola al playoff di Champions League battendo 1-0 l'Olimpia Ljubiana con gol di Mauro Icardi al 24' del primo tempo. Una rete alla Icardi: sponda di Yildiz, stop di petto spalle alla porta e girata violenta con il sinistro a fulminare il portiere avversario. I turchi avevano vinto l'andata 0-3 in casa dell'Olimpia con reti di Akturkoglu, Mertens e Dervisoglu. Il prossimo avversario sarà il Molde che ha eliminato il Klasvik, squadra delle Isole Far Oer, solo ai supplementari: 1-0 nei regolamentari con gol di Eriksen, 2-0 finale firmato Linnes al 112'.

L'esperienza di Icardi in maglia Aslanar continua a regalargli soddisfazioni: 26 presenze, 23 reti e 8 assist con titolo turco conquistato nel 2022/2023 da leader assoluto. Poi l'acquisto a titolo definitivo da parte del club di Istanbul e ora una qualificazione ai gironi di Champions alla portata. Maurito sembra tornato quello dei tempi dell'Inter, dopo qualche anno di appannamento al Psg: segna in ogni maniera, è migliorato nel gioco associativo e di squadra diventando una punta completa e non solo un finalizzatore.

