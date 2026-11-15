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IL RICORDO

Il Tenerife torna in campo: commovente omaggio a De Miguel

Grande commozione alla prima dopo l'improvvisa e scioccante scomparsa dell'attaccante

15 Nov 2026 - 17:04
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Il club calcistico spagnolo del Tenerife ha reso omaggio a Jesús De Miguel nella sua prima partita dopo l'improvvisa e scioccante scomparsa dell'attaccante. Il centrocampista del Tenerife, Nacho Gil, ha mostrato la maglia di De Miguel dopo aver segnato, poco prima dell'intervallo. Al nono minuto - numero che corrispondeva a quello sulla maglia di De Miguel - il gioco è stato interrotto: giocatori, allenatori e tifosi hanno applaudito. Al momento di ricevere la maglia di De Miguel dopo il gol, Gil è apparso visibilmente commosso. Neal Viereck ha poi sigillato la vittoria per 2-0 del Tenerife. De Miguel è deceduto il 3 novembre. Durante la partita disputata a Tenerife il 2 novembre, mentre stava contendendo un pallone alto a centrocampo, è stato colpito al petto dal portiere dell'Andorra, Jesús Owono, uscito molto lontano dalla propria area di rigore. In seguito allo scontro, De Miguel ha avuto un arresto cardiaco. 

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