Il Tenerife torna in campo: commovente omaggio a De Miguel

Il club calcistico spagnolo del Tenerife ha reso omaggio a Jesús De Miguel nella sua prima partita dopo l'improvvisa e scioccante scomparsa dell'attaccante. Il centrocampista del Tenerife, Nacho Gil, ha mostrato la maglia di De Miguel dopo aver segnato, poco prima dell'intervallo. Al nono minuto - numero che corrispondeva a quello sulla maglia di De Miguel - il gioco è stato interrotto: giocatori, allenatori e tifosi hanno applaudito. Al momento di ricevere la maglia di De Miguel dopo il gol, Gil è apparso visibilmente commosso. Neal Viereck ha poi sigillato la vittoria per 2-0 del Tenerife. De Miguel è deceduto il 3 novembre. Durante la partita disputata a Tenerife il 2 novembre, mentre stava contendendo un pallone alto a centrocampo, è stato colpito al petto dal portiere dell'Andorra, Jesús Owono, uscito molto lontano dalla propria area di rigore. In seguito allo scontro, De Miguel ha avuto un arresto cardiaco.