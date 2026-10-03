Caso CR7, interviene anche Georgina: duro post contro il ct del Portogallo. Poi cancella tutto

È sempre più social la querelle che vede protagonista Cristiano Ronaldo, il Portogallo e il ct Jorge Jesus. Dopo che i fan del 41enne hanno preso d'assedio il profilo Instagram della moglie di Gonçalo Ramos, ecco che è a entrare in scena Georgina Rodriguez. Una breve uscita sui social, quella dell'influencer, che ha scatenato le polemiche come scrive ABola.