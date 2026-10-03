Caso CR7, interviene anche Georgina: duro post contro il ct del Portogallo. Poi cancella tutto

Scollatura mozzafiato e sorriso smagliante: Georgina Rodríguez conquista Venezia
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È sempre più social la querelle che vede protagonista Cristiano Ronaldo, il Portogallo e il ct Jorge Jesus. Dopo che i fan del 41enne hanno preso d'assedio il profilo Instagram della moglie di Gonçalo Ramos, ecco che è a entrare in scena Georgina Rodriguez. Una breve uscita sui social, quella dell'influencer, che ha scatenato le polemiche come scrive ABola.
La moglie di CR7 infatti, ha pubblicato una storia in cui attaccava frontalmente Jorge Jesus basandosi su una citazione falsamente attribuita ad Alex Ferguson, ex allenatore di Cristiano al Manchester United. La storia è stata cancellata pochi minuti dopo, ma in molti l'avevano già vista.
"Non so come quest'uomo possa chiamarsi Cristo" il commento di Georgina sopra la falsa dichiarazione di Sir Alex Ferguson così riportata: "Se Jorge Jesus sapeva in cuor suo di non avere intenzione di usarlo, perché lo ha chiamato? Per fargli prendere posizione? Questa non è autorità, è insicurezza".
La faccenda farà ancora discutere, intanto sempre ABola fa sapere che Cristiano Ronaldo tornerà domenica in Arabia Saudita con un jet privato da Madrid a Riyadh. E proprio domenica il Portogallo giocherà la sua ultima partita in Nations League contro la Norvegia di Haaland.
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