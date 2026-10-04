NATIONS LEAGUE

Nations League: Gonçalo Ramos qualifica il Portogallo, la Germania non sfonda con la Grecia

L'Olanda supera la Serbia (Koopmeiners in rete), Hojlund in gol con la Danimarca

04 Ott 2026 - 22:59
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Cristiano Ronaldo è tornato a casa dopo le polemiche con Jorge Jesus e la rottura col commissario tecnico, ma il Portogallo gira ugualmente alla perfezione. La quarta giornata della Nations League vede infatti i lusitani ottenere la quarta vittoria in quattro gare, diventando l'unica formazione a punteggio pieno nella Lega A: solo la Spagna, martedì, potrebbe eguagliare i rossoverdi. Contro la Norvegia, Joao Felix e compagni riescono a neutralizzare Erling Haaland e dimostrano di saper reagire ai colpi ricevuti. Ajer porta infatti in vantaggio gli scandinavi al 36' con un eurogol, ma due minuti dopo ecco il pregevole pari firmato da Cancelo (38'). Il Portogallo continua a spingere, prendendo man mano il controllo del match e ribaltando il risultato col milanista Gonçalo Ramos (79'). Conceiçao diventa protagonista in negativo nel finale, venendo espulso all'86', ma i suoi portano a casa un prezioso 2-1: Portogallo a quota 12 punti e a +6 sulla Danimarca, che sconfigge 1-0 il Galles grazie al rigore trasformato da Rasmus Højlund (75').

Nel gruppo 2, invece, proseguono le difficoltà della Germania: Klopp e i suoi non riscattano il ko subito dalla Grecia e vengono nuovamente fermati da Douvikas e compagni. Questa volta non arriva una sconfitta, ma uno scialbo 0-0: vano il subentro dello juventino Woltemade. La Grecia resta così in testa al girone con 8 punti, venendo agganciata dall'Olanda: Koopmeiners (31') apre le danze e Zirkzee (71') le chiude nel 2-1 sulla Serbia, fanalino di coda del girone con zero punti nonostante le titolarità di Pavlovic e A. Stankovic. La Germania, di contro, insegue a quota 5: prosegue il rodaggio per Klopp e i suoi.

LEGA B
Nella Lega B va in scena il gruppo 3, il girone dei pareggi. Il tesissimo match tra l'Irlanda e Israele non porta a degli scontri e ci consegna un 1-1, col rigore di Parrott a sbloccare le marcature al 39' e il pari di Peretz (47'). Le formazioni, che avevano duramente battibeccato prima e dopo il match d'andata, ottengono così un punto a testa. L'Irlanda resta così seconda nel girone guidato dall'Austria (8), a pari merito col Kosovo a quota 5 punti: Zhegrova e compagni, infatti, fermano proprio la capolista sull'1-1. Le reti portano la firma di Fisnik Asllani, ambita punta dell'Hoffenheim (70'), e di Lang (85').

LEGA D
Due match in programma, infine, nella Lega D. Nel girone 1 riposa Gibilterra (2) e Malta ipoteca di fatto il primo posto sconfiggendo 1-0 Andorra: in gol il leader di centrocampo Teuma (49'). Medesimo risultato nel gruppo 2, col sorpasso dell'Azerbaijan (5) sulla Lituania (4): la formazione baltica viene sconfitta 1-0 grazie alla rete di Khaibulaev (25'). Fanalino di coda il Liechtenstein (1), che riposava in questo turno.

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