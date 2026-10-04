Nations League: Gonçalo Ramos qualifica il Portogallo, la Germania non sfonda con la Grecia

LEGA B

Nella Lega B va in scena il gruppo 3, il girone dei pareggi. Il tesissimo match tra l'Irlanda e Israele non porta a degli scontri e ci consegna un 1-1, col rigore di Parrott a sbloccare le marcature al 39' e il pari di Peretz (47'). Le formazioni, che avevano duramente battibeccato prima e dopo il match d'andata, ottengono così un punto a testa. L'Irlanda resta così seconda nel girone guidato dall'Austria (8), a pari merito col Kosovo a quota 5 punti: Zhegrova e compagni, infatti, fermano proprio la capolista sull'1-1. Le reti portano la firma di Fisnik Asllani, ambita punta dell'Hoffenheim (70'), e di Lang (85').



LEGA D

Due match in programma, infine, nella Lega D. Nel girone 1 riposa Gibilterra (2) e Malta ipoteca di fatto il primo posto sconfiggendo 1-0 Andorra: in gol il leader di centrocampo Teuma (49'). Medesimo risultato nel gruppo 2, col sorpasso dell'Azerbaijan (5) sulla Lituania (4): la formazione baltica viene sconfitta 1-0 grazie alla rete di Khaibulaev (25'). Fanalino di coda il Liechtenstein (1), che riposava in questo turno.