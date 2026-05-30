Mondiali 2026, i convocati del Canada: lo juventino David guida l'attacco

"Siamo in contatto con il Bayern, ma abbiamo bisogno che sia con noi; il nostro staff deve sapere come si sente", ha spiegato il ct, assicurando che il venticinquenne ha già ripreso gli allenamenti individuali. L'altro giocatore chiave è David, miglior marcatore di sempre della nazionale. "Abbiamo il miglior gruppo di 26 giocatori e, ovviamente, non sono tutti al 100% in questo momento, ma ci sono vicini - ha aggiunto il tecnico -. La maggior parte dei giocatori sarà pronta per la prima partita" contro la Bosnia il 12 giugno a Toronto. E il ct ha puntato sui giovani: "La rosa ha un'età media di 25 anni, ma ci sono anche giocatori con maggiore esperienza".