Mondiali 2026, i convocati del Canada: lo juventino David guida l'attacco

Nel Canada formato mondiali Jonathan David è il punto di riferimento in attacco. Il classe 2000 della Juve è infatti tra i 26 convocati dal ct Jesse Marsch, per la rassegna iridata al via il prossimo 11 giugno e che si disputerà in Usa, Messico e Canada. nella rosa c'è anche il difensore Alphonso Davies che, alle prese con un infortunio, potrebbe non essere disponibile per il match d'esordio. Il Canada, qualificato in quanto paese co-organizzatore, è inserito nel Gruppo B con Svizzera, Bosnia e Qatar. I canadesi sono ancora alla ricerca della loro prima vittoria ai Mondiali, non avendo conquistato nemmeno un punto nelle precedenti partecipazioni del 1986 e del 2022. Per raggiungere questo obiettivo, Marsch conta in particolare sul suo capitano, Davies: il terzino del Bayern Monaco, sta rientrato a metà stagione dopo un grave infortunio al ginocchio, sta recuperando da un problema al bicipite femorale dall'inizio di maggio.
"Siamo in contatto con il Bayern, ma abbiamo bisogno che sia con noi; il nostro staff deve sapere come si sente", ha spiegato il ct, assicurando che il venticinquenne ha già ripreso gli allenamenti individuali. L'altro giocatore chiave è David, miglior marcatore di sempre della nazionale. "Abbiamo il miglior gruppo di 26 giocatori e, ovviamente, non sono tutti al 100% in questo momento, ma ci sono vicini - ha aggiunto il tecnico -. La maggior parte dei giocatori sarà pronta per la prima partita" contro la Bosnia il 12 giugno a Toronto. E il ct ha puntato sui giovani: "La rosa ha un'età media di 25 anni, ma ci sono anche giocatori con maggiore esperienza".
Questo l'elendo dei convocati:
- Portieri: Maxime Crépeau (Orlando), Dayne St. Clair (Inter Miami), Owen Goodman (Crystal Palace) -
Difensori: Derek Cornelius (Marsiglia), Richie Laryea (Toronto), Niko Sigur (Hadjuk Split), Joel Waterman (Chicago), Luc de Fougerolles (Fulham), Moise Bombito (Nizza), Alistair Johnston (Celtic Glasgow), Alphonso Davies (Bayern Monaco), Alfie Jones (Middlesbrough).
- Centrocampisti: Stephen Eustaquio (FC Porto), Ismael Konè (Sassuolo), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choinière (Los Angeles FC), Ali Ahmed (Norwich), Nathan Saliba (Anderlecht), Liam Millar (Hull City), Marcelo Flores (Tigres), Jacob Shaffelburg (Los Angeles FC), Jonathan Osorio (Toronto).
- Attaccanti: Jonathan David (Juventus), Cyle Larin (Southampton), Promise David (Union Saint-Gilloise), Tani Oluwaseyi (Villarreal).