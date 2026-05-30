Mondiali 2026, i convocati del Canada: lo juventino David guida l'attacco

30 Mag 2026 - 16:06
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© X

© X

Nel Canada formato mondiali Jonathan David è il punto di riferimento in attacco. Il classe 2000 della Juve è infatti tra i 26 convocati dal ct Jesse Marsch, per la rassegna iridata al via il prossimo 11 giugno e che si disputerà in Usa, Messico e Canada. nella rosa c'è anche il difensore Alphonso Davies che, alle prese con un infortunio, potrebbe non essere disponibile per il match d'esordio. Il Canada, qualificato in quanto paese co-organizzatore, è inserito nel Gruppo B con Svizzera, Bosnia e Qatar. I canadesi sono ancora alla ricerca della loro prima vittoria ai Mondiali, non avendo conquistato nemmeno un punto nelle precedenti partecipazioni del 1986 e del 2022. Per raggiungere questo obiettivo, Marsch conta in particolare sul suo capitano, Davies: il terzino del Bayern Monaco, sta rientrato a metà stagione dopo un grave infortunio al ginocchio, sta recuperando da un problema al bicipite femorale dall'inizio di maggio.

"Siamo in contatto con il Bayern, ma abbiamo bisogno che sia con noi; il nostro staff deve sapere come si sente", ha spiegato il ct, assicurando che il venticinquenne ha già ripreso gli allenamenti individuali. L'altro giocatore chiave è David, miglior marcatore di sempre della nazionale. "Abbiamo il miglior gruppo di 26 giocatori e, ovviamente, non sono tutti al 100% in questo momento, ma ci sono vicini - ha aggiunto il tecnico -. La maggior parte dei giocatori sarà pronta per la prima partita" contro la Bosnia il 12 giugno a Toronto. E il ct ha puntato sui giovani: "La rosa ha un'età media di 25 anni, ma ci sono anche giocatori con maggiore esperienza".

Questo l'elendo dei convocati:

- Portieri: Maxime Crépeau (Orlando), Dayne St. Clair (Inter Miami), Owen Goodman (Crystal Palace) -

Difensori: Derek Cornelius (Marsiglia), Richie Laryea (Toronto), Niko Sigur (Hadjuk Split), Joel Waterman (Chicago), Luc de Fougerolles (Fulham), Moise Bombito (Nizza), Alistair Johnston (Celtic Glasgow), Alphonso Davies (Bayern Monaco), Alfie Jones (Middlesbrough).

- Centrocampisti: Stephen Eustaquio (FC Porto), Ismael Konè (Sassuolo), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choinière (Los Angeles FC), Ali Ahmed (Norwich), Nathan Saliba (Anderlecht), Liam Millar (Hull City), Marcelo Flores (Tigres), Jacob Shaffelburg (Los Angeles FC), Jonathan Osorio (Toronto).

- Attaccanti: Jonathan David (Juventus), Cyle Larin (Southampton), Promise David (Union Saint-Gilloise), Tani Oluwaseyi (Villarreal).

Ultimi video

02:53
DICH MUHAREMOVIC 30/5 DICH

Muharemovic: "Io all'Inter? Scelgo io dove sto meglio"

00:48
MCH FESTA MONZA VERTICALE MCH

Monza in A, la festa dei tifosi in centro

00:22
MCH FESTA MONZA ORIZZONTALE MCH

Il Monza sfila tra i tifosi sul bus scoperto

02:07
DICH DONNARUMMA 30/5 DICH

Donnarumma: "Mi sono sentito in dovere di dare la mia disponibilità"

01:28
Trofeo dei licei milanesi

Trofeo dei licei milanesi

02:28
A Budapest è tutto pronto

A Budapest è tutto pronto

02:30
Il futuro della Nazionale

Il futuro della Nazionale

02:11
Baldini ne ha per tutti

Baldini ne ha per tutti

01:30
Ora Frattesi può salutare

Ora Frattesi può salutare

03:03
ADL e gli allenatori

ADL e gli allenatori

01:46
Rabiot senza Allegri

Rabiot senza Allegri

01:50
Weston McKennie non molla

Weston McKennie non molla

01:44
Juve, il piano di Elkann

Juve, il piano di Elkann

00:48
DICH POLITO SU AQUILANI DICH

Polito: "Se Aquilani non va in Serie A, il calcio italiano ha un problema"

00:34
DICH ALAJBEGOVIC 30/5 DICH

Alajbegovic apre alla Serie A: "È un campionato che mi piace, sarei pronto"

02:53
DICH MUHAREMOVIC 30/5 DICH

Muharemovic: "Io all'Inter? Scelgo io dove sto meglio"

I più visti di Calcio

Panchina Milan: nella lista di Ibra c'è un ex Inter e Juve

Panchina Milan: nella lista di Ibra c'è un ex Inter e Juve

DICH BALDINI CT ITALIA PER SITO 29/5 DICH

Baldini a sorpresa: "Punto su Donnarumma e Pio per... le Olimpiadi"

Chivu promuove Diouf

Chivu promuove Diouf

DICH BERGOMI SU INTER E NAZIONALE SRV

Bergomi ha le idee chiare: "Inter, prendi Paz. In nazionale sogno Guardiola"

Un anno di Allegri

L'annus horribilis di Allegri

Real Madrid - 7,725 miliardi

Il Real Madrid è il club che vale di più. Italiane fuori dalla top10: ecco la classifica

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:55
Ancelotti e la risposta epica su Neymar in conferenza: "Se mio nonno avesse avuto le ruote..."
17:43
Psg in versione... Inter: schiera gli stessi 10 giocatori di movimento della finale 2025, il dato
17:00
Psg-Arsenal, le formazioni ufficiali della finale di Champions: out Calafiori e Gyokeres
16:06
Mondiali 2026, i convocati del Canada: lo juventino David guida l'attacco
14:43
Benitez si candida a ct dell'Italia: "Mi stimolerebbe. Allegri? ADL è furbo"