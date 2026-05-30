Psg in versione... Inter: schiera gli stessi 10 giocatori di movimento della finale 2025, il dato

Quello che affronta l'Arsenal a Budapest è un Paris Saint-Germain in versione... Inter. Luis Enrique ha infatti schierato gli stessi 10 giocatori di movimento della finale 2025: difesa a 4 con Hakimi-Marquinhos-Pacho-Nuno Mendes, mediana formata da Joao Neves, Vitinha e Fabian Ruiz e tridente offensivo con Doué, Dembelé e Kvara.