Psg-Arsenal, le formazioni ufficiali della finale di Champions: out Calafiori e Gyokeres

30 Mag 2026 - 17:00
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Meno di un'ora alla finale di Champions League alla Puskas Arena di Budapest. La capitale ungherese è pronta ad accendersi per l'ultimo atto della competizione per la stagione 2025/26 con Paris Saint-Germain e Arsenal una di fronte all'altra.

Tutto confermato nel 4-3-3 dei francesi col tridente Doué-Dembelé-Kvara, mentre Arteta sorprende: fuori Calafiori e Gyokeres per i suoi Gunners, dentro Hincapié e Havertz, in mediana Lewis-Skelly al fianco di Rice.

Le formazioni ufficiali di Psg-Arsenal

Psg (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Doué, Dembelé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique. 

Arsenal (4-2-3-1): Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié; Rice, Lewis-Skelly; Saka, Odegaard, Trossard; Havertz. All. Arteta. 

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