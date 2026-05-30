Psg-Arsenal, le formazioni ufficiali della finale di Champions: out Calafiori e Gyokeres

Meno di un'ora alla finale di Champions League alla Puskas Arena di Budapest. La capitale ungherese è pronta ad accendersi per l'ultimo atto della competizione per la stagione 2025/26 con Paris Saint-Germain e Arsenal una di fronte all'altra.
Tutto confermato nel 4-3-3 dei francesi col tridente Doué-Dembelé-Kvara, mentre Arteta sorprende: fuori Calafiori e Gyokeres per i suoi Gunners, dentro Hincapié e Havertz, in mediana Lewis-Skelly al fianco di Rice.
Le formazioni ufficiali di Psg-Arsenal
Psg (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Doué, Dembelé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.
Arsenal (4-2-3-1): Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié; Rice, Lewis-Skelly; Saka, Odegaard, Trossard; Havertz. All. Arteta.