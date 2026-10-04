Conceicao "provoca" Mariani, arrivano due ammonizioni in 10'': espulso prima del cambio

A quel punto, Chico ha alzato il pollice in modo ironico e provocatorio verso Mariani, che non ha esitato a punire la sua condotta con un'altra ammonizione, appena dopo la prima. Conceicao è rimasto prima stupito, quasi incredulo, poi è tornato in direzione delle panchina protestando in modo chiaro con il quarto uomo. Solo dopo, ha preso la via degli spogliatoi, dove ha comunque potuto festeggiare la quattro vittoria in quattro partite in questa Nations League del suo Portogallo.