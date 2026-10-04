Conceicao "provoca" Mariani, arrivano due ammonizioni in 10'': espulso prima del cambio

04 Ott 2026 - 22:49
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Due ammonizioni nel giro di pochi secondi, come raramente si vede. Tra l'altro, appena prima di uscire dal campo per una sostituzione programmata da Jorge Jesus. Francisco Conceicao è stato espulso nel finale di Portogallo-Norvegia per proteste all'indirizzo dell'arbitro italiano Maurizio Mariani. L'esterno della Juventus, pronto a uscire dal campo all'86' dopo essere partito titolare, non ha preso di buon grado il primo cartellino giallo.

A quel punto, Chico ha alzato il pollice in modo ironico e provocatorio verso Mariani, che non ha esitato a punire la sua condotta con un'altra ammonizione, appena dopo la prima. Conceicao è rimasto prima stupito, quasi incredulo, poi è tornato in direzione delle panchina protestando in modo chiaro con il quarto uomo. Solo dopo, ha preso la via degli spogliatoi, dove ha comunque potuto festeggiare la quattro vittoria in quattro partite in questa Nations League del suo Portogallo.

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