Si rivede Koopmeiners, gol con l'Olanda e su punizione: ecco da quanto mancavano

Teun Koopmeiners torna in gol con l'Olanda e su calcio di punizione dopo 2 anni. Anniversario quasi in contemporanea, per il centrocampista della Juventus che non timbrava con la nazionale dal novembre 2024 e non trovava la rete su calcio piazzato dal dicembre 2024. Nel primo caso, Koop aveva segnato sempre in Nations League nel 4-0 contro l'Ungheria, mentre nel secondo caso aveva partecipato al 4-0 di Juve-Cagliari allo Stadium in Coppa Italia.