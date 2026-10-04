Si rivede Koopmeiners, gol con l'Olanda e su punizione: ecco da quanto mancavano

04 Ott 2026 - 21:46
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Teun Koopmeiners torna in gol con l'Olanda e su calcio di punizione dopo 2 anni. Anniversario quasi in contemporanea, per il centrocampista della Juventus che non timbrava con la nazionale dal novembre 2024 e non trovava la rete su calcio piazzato dal dicembre 2024. Nel primo caso, Koop aveva segnato sempre in Nations League nel 4-0 contro l'Ungheria, mentre nel secondo caso aveva partecipato al 4-0 di Juve-Cagliari allo Stadium in Coppa Italia. 

Contro la Serbia, Koopmeiners ha trovato la rete con una punizione da posizione defilata sulla fascia destra. Un cross teso che non ha trovato la deviazione di alcun compagno, nemmeno di Van Dijk che ha sfiorato il tocco decisivo, ingannando il portiere del Napoli, Vanja Milinkovic Savic, che non è riuscito a intervenire. 

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