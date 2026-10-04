Nations League: Irlanda contro Israele ancora con lutto al braccio

04 Ott 2026 - 21:25
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I giocatori dell'Irlanda hanno indossato nuovamente fasce nere di lutto al braccio, in memoria delle vittime a Gaza, e hanno chinato il capo durante l'inno nazionale di Israele prima della seconda partita di calcio della Nations League in corso tra le due squadre. Anche i giocatori israeliani indossavano fasce nere in memoria delle vittime degli attacchi sferrati da Hamas contro Israele il 7 ottobre 2023. Il portiere irlandese Caoimhín Kelleher ha sostituito come capitano Dara O'Shea, che è stato esonerato per stare accanto alla moglie in occasione della nascita del loro bambino, e ha volutamente evitato di stringere la mano al capitano israeliano Dor Peretz.

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