Nations League: Irlanda contro Israele ancora con lutto al braccio

I giocatori dell'Irlanda hanno indossato nuovamente fasce nere di lutto al braccio, in memoria delle vittime a Gaza, e hanno chinato il capo durante l'inno nazionale di Israele prima della seconda partita di calcio della Nations League in corso tra le due squadre. Anche i giocatori israeliani indossavano fasce nere in memoria delle vittime degli attacchi sferrati da Hamas contro Israele il 7 ottobre 2023. Il portiere irlandese Caoimhín Kelleher ha sostituito come capitano Dara O'Shea, che è stato esonerato per stare accanto alla moglie in occasione della nascita del loro bambino, e ha volutamente evitato di stringere la mano al capitano israeliano Dor Peretz.