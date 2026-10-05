Italia-Turchia, le scelte di Mancini sui convocati: Coppola, Ricci e altri cinque in tribuna

Arrivano le scelte di Roberto Mancini sui convocati dell'Italia in vista della sfida di questa sera contro la Turchia. Per il match di Bologna, oltre a Moise Kean che ha lasciato il ritiro nella serata di domenica per acciacchi fisici, non saranno in campo e quindi destinati alla tribuna altri sette giocatori.
Si tratta di Massimo Pessina, Eddy Kouadio, Daniele Ghilardi, Diego Coppola, Samuele Ricci, Rolando Mandragora e Mohamed Alì Zoma. Presente dunque Samuele Inacio, che potrebbe raccogliere minuti anche per permettere alla nazionale di evitare la possibilità di una chiamata della federazione brasiliana, pronta a rifarsi sotto se l'attaccante del Borussia Dortmund non trovasse spazio. Il classe 2008 dovrebbe comunque partire dalla panchina.