Inter ancora poco "british" e in cerca dei tre leoni Stones, Spence e Jones

Uno ha messo piede in campo ieri per la prima volta, l'altro è partito bene e poi si è fermato, l'altro ancora ha concentrato nel breve percorso alti e bassi che lo rendono ancora indecifrabile. C'è ancora poca Premier in questa Inter, al momento, torneo dal quale i nerazzurri hanno pescato a mani piene sul mercato per cercare il salto di qualità dentro ma soprattutto fuori dai confini italiani.